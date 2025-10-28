ETV Bharat / state

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಆಟವಾಡುತ್ತಾ 15 ಅಡಿ ಆಳದ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಗು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯುವಕರು - Video

ಉಳ್ಳಾಲದ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಿಯಮ್ಮಗೋಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಯುವಕರು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

young-man-rescued-baby-girl-after-fell-down-into-well-at-ullal
ಆಟವಾಡುತ್ತಾ 15 ಅಡಿ ಆಳದ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು (ಎಡಬದಿ) ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯುವಕ ವಿವೇಕ್ (ಬಲಬದಿ) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 28, 2025 at 3:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಉಳ್ಳಾಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗುವೊಂದು 15 ಅಡಿ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿರುವ ಘಟನೆ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಿಯಮ್ಮಗೋಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬವರ ಮಗಳಾದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿಮಾನಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಮಂದಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. 15 ಅಡಿ ಆಳದ ನೀರಿದ್ದ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಜೀವನ್ ಅವರು ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು.

ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಗು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯುವಕರು (ETV Bharat)

ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈಜು ಬಾರದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಗುವಿನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಅದಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮಗು ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಭಾನುವಾರದ ದಿನವಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಟೀಂ ಪೆಲತ್ತಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್​ನ ಯುವಕರು ಆಟವಾಡಲು ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಮಗು ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು.

ಮನೆಮಂದಿಯ ರೋಧನೆ ಕಂಡು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಯುವಕರ ಪೈಕಿ ವಿವೇಕ್ ಎಂಬುವರು ಅದೇ ಹಗ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಾವಿಯ ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಧನಂಜಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮಗುವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗು ಬಾವಿಯಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿತ್ತು. ಯುವಕರ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ವಿವೇಕ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್ ಆಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆ- ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ: ಇದೇ ರೀತಿ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಿಡಗಂಟಿ ಹಿಡಿದು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್​ ಪಾರಾದ ಘಟನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೂ ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಘಟನೆ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನ್ನಿಸುವಂತಿತ್ತು.

ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ ಕೋಡಿಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಳಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಂತೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಬೋರ್ಡ್​ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಕ್ಯಾರೇ ಎನ್ನದೇ ಈತ ನೀರಿಗಿಳಿದಿದ್ದರು.

ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಹರಿದು ಹೋದ ಆತ ಗಿಡಗಂಟಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ, ಸಿಲುಕಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹಗ್ಗ ನೀಡಿ ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತೋರ್ವ ನೀರಿನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಆತನನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ತಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ..Watch in video - RESCUE OF A MAN

TAGGED:

CHILD FELL DOWN INTO WELL
ಹೆಣ್ಣು ಮಗು
DAKSHINA KANNADA
YOUNG MAN RESCUED BABY GIR
CHILD RESCUED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ದೇಶದ 8 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ, ಅಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬೋಧನೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ 'VF6', 'VF7' ಡೆಲಿವರಿ ಶುರು!: ಇವುಗಳ ರೇಂಜ್​ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

IND vs AUS ಟಿ-20 ಸರಣಿ; ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ!

ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.