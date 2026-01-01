ETV Bharat / state

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯುವಕನ ಹತ್ಯೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

The deceased youth Manjunath
ಮೃತ ಯುವಕ ಮಂಜುನಾಥ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 1, 2026 at 7:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ವಿಚಾರವೇ ಯುವಕನ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿಗನಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಉಡೇವಾ ಮೂಲದ ಮಂಜುನಾಥ್ (28) ಮೃತ ಯುವಕ.

ಈ ಕುರಿತು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ಪಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ತರೀಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆತನ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಕೋಟೇಶ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ದೂರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯವಕನ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ - ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ಪಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

'ಕಿರಣ್ ಅವರ ತಂಗಿಗೆ ಬರ್ತ್​ಡೇಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಿರಣ್, ವೇಣು, ಅಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮನು ಎಂಬುವರು ಮಂಜುನಾಥ್​​ನನ್ನು ಅತ್ತಿಗನಾಳು ಅಂಡರ್​ಪಾಸ್​​ಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸಂಜೆ 7:30ರ ವೇಳೆ ಕಿರಣ್ ಎಂಬುವನು ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್​ಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನನ್ನು ತರೀಕೆರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ ತರೀಕೆರೆ ಇನ್​ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಈ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಕಿರಣ್​ ತಂಗಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್​​ಗೂ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ತಂಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಕಿರಣ್ ಮಂಜುನಾಥ್​ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ, ನಾನು ವಾರ್ನ್​ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಏಕೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಮೆಸ್ಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ? ಎಂದು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಿರಣ್ ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪಿಐ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ವಿವರ ಬರಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

'ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವೇಣು ಎಂಬ ಯುವಕನ ಜೊತೆ ಕಿರಣ್ ತಂಗಿಯ ಎಂಗೇಜ್​ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರವೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಅಡಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಲೆ

TAGGED:

TARIKERE POLICE STATION
ಯುವಕನ ಹತ್ಯೆ
CHIKKAMAGALURU
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ
YOUNG MAN MURDER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.