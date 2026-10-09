ಪತಿ ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಪತ್ನಿ ಕೈವಾಡ: 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಗಂಗಾವತಿ ಪೊಲೀಸರು
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೃತನ ಪತ್ನಿ ಉಮಾ ಸಾಳುಂಕೆ, ಗಂಗಾವತಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಶಿವಾಜಿ ಮತ್ತು ಖಲೀಲ್ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 9, 2026 at 8:26 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಸ್ಟೂರು ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ 38 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸರು, ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕರಣ ಬೇಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಇರುವುದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಸ್ಟೂರು ಕ್ಯಾಂಪಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಾಳುಂಕೆ (38) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೃತನ ಪತ್ನಿ ಉಮಾ ಸಾಳುಂಕೆ, ಗಂಗಾವತಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಶಿವಾಜಿ ಮತ್ತು ಖಲೀಲ್ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಪೊಲೀಸರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರದ್ದು ಹೆಂಡತಿ, ಇಬ್ಬರು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಾಲ ಶೂಲದಂತಾಗಿ 18 ಲಕ್ಷಕ್ಕೇರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ತಲೆ ಕೆಡಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಾಲದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಮಾ, ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಡನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಇದನ್ನೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಉಮಾ, ಸ್ವತಃ ಗಂಡನ ಕೊಲೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಡನ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್: ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಲು ಆಗದೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಉಮಾ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ವಿಷಕಾರಿ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಳು. ಗಂಡ ಸಾಯದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ನನ್ನ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಮ ರಾಘವೇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗುತ್ತದೆ. 18 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟಿ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಸೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮಕ್ಕಳ ಎದುರೇ ಕೊಲೆ: ಶಿವಾಜಿ, ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಖಲಿಲ್ ಅ.7ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮುಸ್ಟೂರು ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಉಮಾ, ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮಂಪರು ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಉಮಾ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಶಾಲಿನಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಕತ್ತು ಬಿಗಿದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಲಾಟೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ, ಉಮಾ ಗದುರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿದ್ದಳು. ಬಳಿಕ ರಾಘವೇಂದ್ರನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲದ್ದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಐದು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ತಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಎಸೆದಾಗಲೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ಉಮಾ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧವನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ರೈತರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಮಾಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಗಂಡನಿಗೆ ಪಿಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಗ ಯಾರೋ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಳು. ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಉಮಾಳ ವರ್ತನೆ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಾಯಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೊಲೀಸರು: ಶವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಗನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ!