ಮಂಗಳೂರು: ಪಾರ್ಟ್ - ಟೈಮ್ ಕೆಲಸದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಯುವಕನಿಂದ ₹4.49 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು
Cyber Fraud By Lure Of Part Time Job: ಪಾರ್ಟ್-ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಯುವಕನಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : November 16, 2026 at 12:30 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಪಾರ್ಟ್ - ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು, ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ 28 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ 4,49,000 ರೂ. ವಂಚಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಇಎನ್ (CEN) ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ 28 ವರ್ಷದ ಯುವಕ, ಪಾರ್ಟ್ - ಟೈಮ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮೂಲಕ 'Shine.com' ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಯುವಕನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 'ap5t' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 'ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು 'iProspect India' ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಯುವಕನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 50 ರಿಂದ 200 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಲಾಭಾಂಶದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ವಂಚನೆ: ವಂಚಕರು ನೀಡಿದ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಯುವಕನಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್ 4ರಂದು 'Flipkart Bonus Task' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1,000 ದಿಂದ 18,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ 1,200 ರೂ. ಲಾಭಾಂಶ ಸಿಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಂಚಕರು ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೇ ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿದ ಯುವಕ, ನವೆಂಬರ್ 4 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 11ರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಆಸೆಯಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಐಡಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 4,49,000 ರೂ. ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ 'ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್' ಹಾಗೂ 'ಬೋನಸ್ ಟಾಸ್ಕ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಅಪರಿಚಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಯುವಕ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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