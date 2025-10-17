ETV Bharat / state

October 17, 2025

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕೇಶವ ಎಂ.

ಮೈಸೂರು: ಅಮ್ಮನಿಗಾಗಿ "ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಮಾಪ್" ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಯುವಕನೋರ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯ ಕಸ ಗುಡಿಸಲು, ನೆಲ ಒರೆಸಲು ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಷ್ಟ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ, ನಿರಂತರ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ತಾಯಂದಿರ ಮನೆಗೆಲಸದ ಬವಣೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ ನಿವಾಸಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರ 27 ವರ್ಷದ ಮೆಹುಲ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಮಾಪ್ ಮೂಲಕ, ತನ್ನ ತಾಯಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ತಾಯಂದಿರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ನೆಲ ಒರೆಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಯುವ ಸಾಧಕ.

ಪೊರಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಮಾಪ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯನ್ನು ಒರೆಸುತ್ತಾ ನೀರಿನ ಬಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಪ್ ಹಿಂಡುತ್ತಾ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಸ ಗುಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಮನೆ ಒರೆಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಟಿ ರೂ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ: ಈತನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಯೋಜನೆಗೆ, ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಮಾಪ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಮಾಪ್​ ರಚನೆ: ನಗರದ ಎನ್‌ಐಇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರನಾಗಿರುವ ಮೆಹುಲ್, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಪ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸರಕಾರದಿಂದ 23 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಪ್ ಕಾರ್ಯ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಮಾಪ್‌ನಿಂದ ಡ್ರೈಯಾಗಿ ಒರೆಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡ ಒರೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಪ್‌ನ ಸ್ಟೀಕ್‌ಗೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊರ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಪ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಮಾಪ್ ಆರಂಭ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಪ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಮೆಹುಲ್‌ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಪ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 8 ಮಂದಿ ನೌಕರರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಪ್‌ಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾನಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಮೆಹುಲ್ ಅವರದ್ದು.

ವಿಜಯ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಜಗನ್ನಾಥ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್​ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೆಹುಲ್, ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಪ್ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿರಿಸಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಯುವಕನ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾತುಗಳೇ ನವೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು.

