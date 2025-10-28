ETV Bharat / state

ಕೊಪ್ಪಳ: ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯದೇ ಫೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ ಯುವಕ

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಕನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯುವಕರೊಬ್ಬರು ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

young-man-hospitalized-after-attempting-to-fire-a-gun-while-drunk
ಆನಂದಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 28, 2025 at 11:02 AM IST

|

Updated : October 28, 2025 at 11:28 AM IST

2 Min Read
ಕೊಪ್ಪಳ: ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಡಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಕನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಡನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಆನಂದಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ (29) ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ಕೂಡಾ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆನಂದಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಈ ಬಂದೂಕನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ತಂದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್​ಐಆರ್​​ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತನಿಗೆ ಬಂದೂಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಪಾನಮತ್ತನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದೂಕನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಗುಂಡುಗಳು ಇವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕಿವೆ. ನಂತರ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದ ಇವರನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೈಕಲ್‌ನ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್​ಗಳನ್ನು ಫೈರಿಂಗ್​ಗೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಆನಂದಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್: ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈತ ಫೈರಿಂಗ್‌ಗೆ ಸೈಕಲ್‌ನ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಣ್ಣ ಉಕ್ಕಿನ ಗುಂಡುಗಳನ್ನೇ ಬಂದೂಕಿಗೆ ತುಂಬಿ ‘ದೇಶಿ ಗುಂಡು’ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಫೈರ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆತನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ, ಗುರಿ ಬದಲಾಗಿ, ಆ ಬೇರಿಂಗ್ ಆತನ ದೇಹವನ್ನೇ ಹೊಕ್ಕಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಡ ಬಂದೂಕನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ : ಆನಂದಗೌಡ ಈ ನಾಡ ಬಂದೂಕನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಕುಕನೂರು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದೂಕನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಆನಂದಗೌಡ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ (ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್) ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಫೈರ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿ ಆನಂದಗೌಡ ಇದೀಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ( ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುದ್ದಿ) : ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಕನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಮನನೊಂದು ತನ್ನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಗಂಡ ಹನುಮಂತ ಭಜಂತ್ರಿ (30), ಮಕ್ಕಳಾದ ಜಾನವಿ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಮೃತರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ತನ್ನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತಾನೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

COUNTRY GUN
KUKNOOR POLICE
ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಫೈರ್
KOPPAL
DRUNK MAN GUN FIRE

