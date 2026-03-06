ಬೆಳಗಾವಿ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದ ಯುವಕನ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಾಧನೆ: 224ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ರಾಹುಲ್
ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಯುವಕನೋರ್ವ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 6, 2026 at 9:57 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ-2025 ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಡ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದ ಯುವಕನೋರ್ವ ದೇಶಕ್ಕೆ 224ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಗನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕಾಂಬ ಗ್ರಾಮದ ರಾಹುಲ್ ಜಯವಂತ ಪಾಟೀಲ (30) ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದವರು. ತಂದೆ ಜಯವಂತ ಪಾಟೀಲ ಕೃಷಿಕರು. ತಾಯಿ ಸುರೇಖಾ ಗೃಹಿಣಿ. ಸಹೋದರ ಪ್ರೀತಂ ಊರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಹೋದರಿ ಪ್ರಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಐಜಿಎನ್ಎಫ್ಎ) ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ (ಐಎಫ್ಎಸ್) ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಆರು ಬಾರಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 804ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಾಗ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಚಾರ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 103ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ 224ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಐಎಎಸ್ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯಾಣ: ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ವನಿತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಕೆಎಲ್ಇ ಆರ್ಎಲ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್.ವಿ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಶೇ.97, ಪಿಯುಸಿ ಶೇ.97 ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.87ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವರ್ಷ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ರಾಹುಲ್ ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದಲೇ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ, ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಯಶಸ್ಸು: 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ವು ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ''ಮೊದಲ ಎರಡು ವರ್ಷ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ 10 ಗಂಟೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಐಎಫ್ಎಸ್ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಓದುವ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಓದುವುದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯಿತು. ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
''ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ನಾನೂ ಐಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓದಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು'' ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ: ''ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಬರೀ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಗುರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಾರದು. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ'' ಎಂಬುದು ರಾಹುಲ್ ಪಾಟೀಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
