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ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಶಾಕಿರಣ: ಎಲೆಮರೆ ಕಾಯಿಯಂತೆ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ!

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಣಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸನ್ನಿ ಆರ್. ರಾಜಮನೆ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಮಾಜಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Sunny R. Rajamane Social Services
ಸನ್ನಿ ಆರ್. ರಾಜಮನೆ ಸಮಾಜಸೇವೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 3:27 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೆ ಸಾಕು, ತನ್ನ ಊರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಾನು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸತತ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಿಕಾ ಪರಿಕರ ಹಾಗೂ ನೋಟ್ ಬುಕ್​ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಾ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಸಮಾಜಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ 40-50 ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಲಿಕೆಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಣಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸನ್ನಿ ಆರ್. ರಾಜಮನೆ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಮಾಜಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿ ಆರ್. ರಾಜಮನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ತಣಿಗೆರೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ರಾಜಮನೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸನ್ನಿ. ಇವರ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ನೋಟ್ ಬುಕ್, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣೆ: ಸನ್ನಿ ಆರ್. ರಾಜಮನೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಣ್ಣಿಗೆರೆ ನನ್ನೂರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ಮೂರು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ದುಡಿದ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ 40-50 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್​ಶಿಪ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯ ಹಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಲಾಕ್​ಡೌನ್, ಕೊರೊನಾ ವೇಳೆ ಕೊಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ 12 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ‌. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಬುಕ್, ಪೆನ್ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಣ್ಣಿಗೆರೆ, ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು, ತ್ಯಾವಣಿಗೆ, ಕೊಗಲೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ತೆರಳಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬಳಿಕ ಒಂದು ವಾರ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ.ಬಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸನ್ನಿ ಅವರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಈ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪೆನ್ನು ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗೆ 60 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆ ಅಮೋಘ ಹಾಗೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.‌ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸನ್ನಿ ಅವರು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ. ಅವರ ಬಿಸಿನೆಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲಾಭವನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.

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TAGGED:

DAVANAGERE
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ
ಸನ್ನಿ ಆರ್ ರಾಜಮನೆ
RAJAMANE FOUNDATION
YOUNG MAN SOCIAL WORK

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