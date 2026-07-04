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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಮರದ ರೆಂಬೆ ಬಿದ್ದು ಯುವಕ ಸಾವು, ಮತ್ತೋರ್ವನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ರೆಂಬೆ ಬಿದ್ದು ಯುವಕ ಅಸುನೀಗಿದ ಘಟನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ.

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ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮರದ ರೆಂಬೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 4, 2026 at 7:41 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಮರದ ರೆಂಬೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು ಗರ್ತಿಕೆರೆ ಬಳಿಯ ತಾರಿಗ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಮೃತನನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಚೋರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ್ (26) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್​​ನ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರ ವೀರಭದ್ರ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಈತನಿಗೆ ರಿಪ್ಪನಪೇಟೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ‌ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೃತ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ಗಾಯಾಳು ವೀರಭದ್ರ ಇಬ್ಬರು ಚೋರಡಿಯಿಂದ ತಾರಿಗ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸುವ ಉಕ್ಕಡವನ್ನು ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಸುಮಾರು 50 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಮರದ ರೆಂಬೆ ಮುರಿದು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ರೆಂಬೆ ಬಿದ್ದ ರಭಸಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಪನಪೇಟೆ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

TREE BRANCH FELL ON BIKE
SHIVAMOGGA
ಬೈಕ್​ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮರ
HOSANAGARA
TREE BRANCH FELL ON MAN

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