ಮೈಸೂರು: ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕದ್ದ ಯುವಕ ಆರೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ
ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 3, 2026 at 5:11 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವನ್ನೇ ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ. 24 ವರ್ಷದ ಯುವಕನನ್ನು ಕುವೆಂಪುನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಘಟನೆ ನಡೆದ 6 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ಎಂ ಬ್ಲಾಕ್ನ ನಿವಾಸಿ ರಜತ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಅ.30 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆ ಸಮೀಪದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಮನೆಯ 69 ವರ್ಷದ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಲೀಲಾವತಿ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಖ ಮುಚ್ಚುವ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ, ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 60 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಜಟಾಪಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ ತುಂಡಾಗಿದ್ದು, ಸರದ ಭಾಗ ಆರೋಪಿಯ ಕೈ ಸೇರಿತ್ತು. ಉಳಿದ ಭಾಗ ಲೀಲಾವತಿ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿದಿತ್ತು.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದ ಸುಳಿವು ಹಾಗೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ಘಟನೆ ನಡೆದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ರಜತ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ: ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ, ಲೀಲಾವತಿ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ, ಖಾರದ ಪುಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ಎಂ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಬಿ.ಕಾಂ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಸರ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.
"ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯುವಕ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನಿಂದ ತುಂಡಾದ 30 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಸರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲೀಲಾವತಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
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