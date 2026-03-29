ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಯುವ ರೈತ ಯಶಸ್ವಿ: ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ...ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಮೀನು ಕೃಷಿ
31 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಯುವ ರೈತ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 29, 2026 at 8:48 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಾಣತನದಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಡಕ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 27 ವರ್ಷದ ರಾಜು ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹುದ್ದಾರ ಮೀನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡವರು. ಬಿಎ ಮುಗಿಸಿರುವ ರಾಜು, ಆರ್ಮಿ ಸೇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೊ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಮುಂದೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈಗ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಬಯೋಪ್ಲಾಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕುಚ್ಚು (ಮರಲ್) ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಯೋಪ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 24/7 ಏರಿಯೇಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹೊಂಡದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರೊಬಯೋಟಿಕ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮೀನು ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜು ಹುದ್ದಾರ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಆಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಹೋದರೆ, ಆ ಸಂಬಳದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ಆಗುವುದು ಕನಸಿನ ಮಾತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಏನಾದರೂ ಹೊಸದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸಿ, 2023-24ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸೇರಿದ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಪೈಕಿ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾಲ್ಕು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯವಾಡದಿಂದ ಮೀನು ಮರಿ ತಂದು, ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮೀನು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದೆ. 1 ವರ್ಷ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಓಡಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತುಮಕೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಹೈದರಾಬಾದ್, ವಿಜಯವಾಡ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೀನು ಮರಿಗಳ ಖರೀದಿ, ಆಹಾರ, ಔಷಧಿ ಸೇರಿ ಮೀನುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 31 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಷ್ಟೂ ಹಣವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ನನಗೆ ನೀಡಿ, ನೀನು ಖಂಡಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು.
ಮರಿಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೀನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತು. ಇದರಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ಬಂದಿತು. ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ 22 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಣ ಹೂಡಿ, ಹೊಂಡ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಗಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮರಿಗಳ ಖರೀದಿ, ಆಹಾರ, ಔಷಧೋಪಚಾರಕ್ಕಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವೂ ಕಮ್ಮಿ. ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮರಲ್ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಜು ಹುದ್ದಾರ.
ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ..? ರಾಜು ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹದ್ದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾರ್ಮೊನೆಂಟ್, ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೊಂಡದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಬಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಹೊಂಡಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಂಡವು ಕನಿಷ್ಠ 8 ಅಡಿ ಆಳ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಅಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಮೀಪದ ಕಿತವಾಡ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಹೊಂಡದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಪೈಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಮೀನು ಮರಿ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ: ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ನೀರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. 7ರಷ್ಟು ಪಿಹೆಚ್, ನೀರಿನ ಟಿಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣ 300-600 ಪಿಪಿಎಮ್, ಅಮೋನಿಯಾ 0.25 ಪಿಪಿಎಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಪರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಮೀನು ಮರಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. 5 ಇಂಚಿನ ಮೀನು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಮರಿಗಳ ಗಾತ್ರದ ಅನುಸಾರ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೈ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪೋಲೋ ಗಾರ್ಡ್ ಔಷಧಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಂಡದ ನೀರನ್ನು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ರಾಜು ಹುದ್ದಾರ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮುಶಿರಾಬಾದ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಾಜು ಹುದ್ದಾರ ಅವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬಂದು ಮೀನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಮತ್ತು ಮೀನಿನ ತೂಕ ಆಧರಿಸಿ ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವಂತ ಮೀನುಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. 300-600 ಗ್ರಾಂ, 600-800 ಗ್ರಾಂ, 800 ಗ್ರಾಂ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತವೆ. 250-320 ರೂ. ಕೆಜಿಗೆ ದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಾಡುವ ರೋಗಗಳು ಯಾವವು..? ಫಂಗಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ವೈಟ್ ಡಿಸಿಸ್, ಅಮೋನಿಯಾ, ಮೌತ್ ಫಂಗಸ್, ಕಣ್ಣಿನ ನೋವು ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ರೋಗಗಳು ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ರೋಗಕ್ಕೂ ಆಯಾ ಔಷಧಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಫಂಗಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಡ್ರೋಪ್ಲಾಕ್ಸಿನ್-ಟ್ರಿಯೋಡಿನ್ ಶೇ.20, ಕಣ್ಣಿನ ನೋವಿಗೆ ಟೆಟ್ರಾ ಸೈಕ್ಲಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೊರೈಡ್, ವೈಟ್ ಡಿಸಿಸ್-ಸಿಪ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಮೋನಿಯಾ-ನೀರು ಬದಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮರಿಗಳ ತೂಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೀನುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಟರ್ಬೊ ಪ್ಲಸ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರೈತರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರಾಜು ಹುದ್ದಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜು ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹುದ್ದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗ ರಾಜು ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಿದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಖುಷಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಮೊದಲು ರಾಜು ಹುದ್ದಾರ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನವಿತ್ತು. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಗಾರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು ಕಾಳಪ್ಪ ನಾಯಿಕ.
ಕುಚ್ಚು(ಮರಲ್) ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಮೀನುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜು ಹುದ್ದಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಜಾಣತನದಿಂದ ಮೀನು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾದರಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರೆ ರೈತರು ಕೂಡ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. -ಸಂತೋಷ ಕೊಪ್ಪದ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಾಲೆ ಬಾಗಿಲು ನೋಡದ ನನಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂತ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ