ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಿಡಿ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

Published : May 21, 2026 at 3:53 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ನೀಟ್(NEET) ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಿಡಿ. ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಖಂಡಿಸಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ನಗರದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯ ಭಾನು ಚಿಬ್, ಸಚಿವರಾದ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್, ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್, ಸಿಎಂ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಪೊನ್ನಣ್ಣ, ಶಾಸಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಉಗ್ರಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, "ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆದರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಾಗಲಿ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
"ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಇಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಹಳ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 2016ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ನೀಟ್ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 5 ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸೇರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಇರುವವರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಬಳಿ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲವೋ ಅವರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಬೇಧ ಬಾವ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಸಿಇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ: "ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಡವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನೀಟ್ ಯಾಕೆ ತಂದರು? ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಷ ಇತ್ತಾ? ಮಾತು ಎತ್ತಿದರೆ ಕೋ ಅಪರೇಟಿವ್ ಫೆಡರಿಲಿಸಂ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು" ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
"ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಯಿತು? ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಎಡಿಜಿಬಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಾ ಮೋದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯುರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
"ಕೇವಲ ಕೋಮುವಾದ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡುವುದು. ಅವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಬರಲ್ಲ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಭಂಡರು, ಅವರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಹಳ ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿ, ಅದು ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದು ಕೇಂದ್ರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಪೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿ: ಎಐಸಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೆವಾಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಫಿಯಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಮೂಗಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದೆ. ಮೋದಿಯವರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ ಬಿಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಪೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಂ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು,. ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಲಿಯಾದರು. ವ್ಯಾಪಂ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ನೀಟ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತೇವೆ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಯುವಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡಿನವರೂ ಕೂಡ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀಟ್ ನಡೆಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನೀಟ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ ಮಾಡುವವರು ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಗೊಂದಲವಿದು. ಯಾರ ಮೇಲೂ ಇನ್ನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮೋದಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದಾರೆ" ಎಂದರು.
ನೀಟ್ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ: ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂದು ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. 22 ಲಕ್ಷ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದಂಧೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ತೆಗೆಸಿದ ಘಟನೆ ಇವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಉಳಿದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
PM IS COMPROMISED, I AM COCKROACH ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು PM IS COMPROMISED, I AM COCKROACH ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಬ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಜ್ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು I AM COCKROACH ಎಂಬ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು.
