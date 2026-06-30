ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿ ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಕೊಲೆ: ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ವಾದ
ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡರ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ಕೋರಿದೆ.
Published : June 30, 2026 at 8:04 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಗೌಡರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿ ಆತನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಪರ ವಕೀಲರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಧಾರವಾಡದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇಂಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ, ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಬಸವರಾಜ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸಿಬಿಐ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಎಸ್. ವಿ. ರಾಜು, ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಗೌಡರ್ ಅವರ ಕೊಲೆ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪಿತೂರಿಯು ಕೇವಲ ಕೊಲೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಲೆ ನಡೆದ ನಂತರ ನಿಜವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಕಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶರಣಾಗಲು, ನಂತರ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಖುಲಾಸೆಯಾಗುವಂತೆ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಆರೋಪದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಪೀಠ, ದೇಶದ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಹೇಯ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂದರು.
ವಾದ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಸಿಬಿಐ ಪರ ವಕೀಲರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೇಯ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಯ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕು ಎಂದರು.
ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ರಕ್ಷಿಸಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅನುಮತಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿರುವ ಐತಿಹ್ಯಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದರು. ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಪೀಠ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿತು.
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