ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ವರ್ಧೆ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ದಸರಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ವರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.
Published : October 16, 2026 at 5:07 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಯೋಗಕ್ಕೆ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ಅಂತರವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಬೇಕಾದರೂ ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀವತ್ಸ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆವರಣದ ಪಿ.ಕಾಳಿಂಗ ರಾವ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ವರ್ಧೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಗವನ್ನು ಹಾಗೂ ಯೋಗದಸರಾವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು, ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಮೈಸೂರು ಎಂದರೆ ಅರಮನೆ, ಗುರುಮನೆ, ಯೋಗಮನೆ. ಮೈಸೂರು ನಗರವು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ರಾಜಾಶ್ರಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜೂನ್ 21ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಮೈಸೂರಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ 2027ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಜನ ಯೋಗ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯೋಗ ದಸರಾ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಉಪ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ ರಮ್ಯಾ ಕೆ. ಮಾತನಾಡಿ, ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ದಿನಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು, ಚಳಿ-ಮಳೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯೇ ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಸೋತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಪದಕ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವಾದರೆ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಮನಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೋಲು ಎಂಬುದು ಕೊನೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಲಿಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯೋಗ ದಸರಾ 2026 ನೋಂದಣಿ ವರದಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಗ ದಸರಾ ಉಪಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದಸರಾ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,526 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಂದಾಯಿತ ಒಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ 851 ಮಹಿಳೆಯರು/ಬಾಲಕಿಯರು (55.8% ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 56%) ಹಾಗೂ 675 ಪುರುಷರು/ಬಾಲಕರು (44.2% ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 44%) ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 93 ವಿಶೇಷಚೇತನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹಾಗೂ 78 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಯೋಮಾನ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗವಾರು ವಿವರಗಳು: ಒಟ್ಟು 1,526 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ 1,011 ಮಂದಿ (66%) 8ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ (ವಿಭಾಗ 1 ರಿಂದ 4). ವಯೋಮಾನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ 2ರಲ್ಲಿ (10–12 ವರ್ಷ) ಗರಿಷ್ಠ 326 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 65 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (ವಿಭಾಗ 11) 38 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಯಾವುದೇ ವಯೋಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (ವಿಭಾಗ 12) ಒಟ್ಟು 93 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು (42 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು 51 ಪುರುಷರು) ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯುಬ್ ಖಾನ್, ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಿಇಒ ರುದ್ರೇಶ್, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿರೂಪ್ ವೆಸ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಸಿ., ಮೈಸೂರು ಯೋಗಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್, ಮೈಸೂರು ಯೋಗ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಶುಪತಿ, ಯೋಗ ದಸರಾ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಪಾರಂಪರಿಕ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರಾದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸದೃಶ್ಯವಾದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಆದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ಪಿ.ಶಿವರಾಜ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಗರದ ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಪುರಭವನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ 2026 ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ದಸರಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿರುವ ದಸರಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಾಗರಾಜ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂಕಸದೊಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹಾಳುಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಸಾಧಕಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ.ಎನ್.ಎಸ್.ರಂಗರಾಜು, ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ತರು ಡಾ.ಶಲ್ಪಪಿಳ್ಳೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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