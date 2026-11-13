ಯೋಗ ಭಾರತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದ್ವಾರವಾಗಿದೆ: ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ: ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಟೀರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ; ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಟೀರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ S-VYASA (ಎಸ್-ವ್ಯಾಸ) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಡಳಿತ ಭವನಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
Published : November 13, 2026 at 12:04 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಯೋಗವು ಭಾರತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದ್ವಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ; ಅನೇಕ ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯೋಗದ ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತಾರ ಹಾಗೂ ಅದರ ಭಾರತೀಯ ಬೇರುಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಜಿಗಣಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಟೀರ'ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಅಲ್ಲಿನ S-VYASA (ಎಸ್-ವ್ಯಾಸ) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಡಳಿತ ಭವನ ಹಾಗೂ GAIL (ಗೇಲ್) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಕುಚಿತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ (CBG) ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಯೋಗ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ವಿ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರನ್ನೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಗೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರು ತೋರಿದ ಅರ್ಪಣಾ ಭಾವವನ್ನು ಅವರು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿಯೇ ಎಸ್-ವ್ಯಾಸ (S-VYASA) ರೀತಿಯ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯಿಂದಲೇ ಇಂದು ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಟೀರದಂತಹ ಹಲವಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ (ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಕಲ್) ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ಮುಂದಾಳತ್ವದಿಂದಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಆಫ್ರಿಕಾ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾನು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ವೇಳೆ ಜನರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯೋಗದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಯೋಗವು ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಣ್ಯರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಯಾದವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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