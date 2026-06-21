65ರ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕುಗ್ಗದ ಯೋಗಾಸಕ್ತಿ: 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸನ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಯೋಗಗುರು
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಯೋಗಗುರು ಮುರಳೀಧರ ಪ್ರಭು ಅವರು ತಮ್ಮ 65ರ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯುವಜನತೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ- ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
Published : June 21, 2026 at 2:12 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ವಯಸ್ಸು 65 ದಾಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ 25ರ ಹರೆಯ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾದರೂ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಸನಗಳನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕರುನಾಡ ಕಣ್ಮಣಿ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಯೋಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಯೋಗ ಸಾಧಕ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ನಾಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಸನ, ಚಕ್ರಾಸನ, ಭೂಮಾಸನ, ಅಷ್ಟವಕ್ರಾಸನ, ನಟರಾಜಾಸನ, ಪಿಂಚಮಯೂರಾಸನ, ಪದ್ಮಮಯೂರಾಸನ, ಮಯೂರಾಸನ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಠಿಣ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಇವರ ಹೆಸರು ಮುರುಳೀಧರ ಅನಂತ ಪ್ರಭು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾದ್ವಾರ ರಸ್ತೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೋಗ ತರಗತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಯೋಗ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1 ಚಿನ್ನ, 2 ಕಂಚು, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 8 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇವರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪುತ್ರ ನಾಗರಾಜ ಪ್ರಭು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೈಎಸ್ಇ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದರೆ, ಪುತ್ರಿ ನವ್ಯಪ್ರಭು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಮುರುಳೀಧರ ಯೋಗಗುರುಕುಲ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುರಳೀಧರ ಪ್ರಭು ಅವರು ಯೋಗ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಳಿ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳು ಮಲೇಷಿಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಅಂಡಮಾನ್-ನಿಕೋಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯೋಗಪಟುಗಳು ಮಿಂಚಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ನಾನು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯೋಗಗುರು ಮುರಳೀಧರ ಪ್ರಭು ಅವರು, "ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಅಪ್ಪಟ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯೋಗದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಭಾವಿತನಾದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಸನ ಹಾಕಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದೆ ಯೋಗಗುರು ಹನುಮಂತರಾವ್ ಸಾವಂತ ಅವರ ಬಳಿ ಯೋಗ ಕಲಿತೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗಪಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.
"ಏನಾದರೂ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಳುಗಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನನಗೆ ಯೋಗದ ಚಟ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ನಾನು ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯೋಗದಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಟಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಠಿಣ, ಸುಲಭ ಸೇರಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಸನಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಮುರಳೀಧರ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ: "ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಾಸನ, ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ತರಗತಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕನಿಷ್ಟ ಐದು ಆಸನ ಆದರೂ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಆಗಿ, ದೇಶ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸದೃಢ ಆಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮುರಳೀಧರ ಪ್ರಭು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದವರೆಗೆ ಬೇಕು ಯೋಗ: "ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಕತ್ತಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಶವಾಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಖಾಸನ, ಭುಜಂಗಾಸನ, ವಕ್ರಹಸ್ತ ಭುಜಂಗಾಸನ, ಪವನಮುಕ್ತಾಸನ(ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿವಾರಣೆ), ಶೇತುಬಂಧ ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಆಸನಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಲು, ಮಕ್ಕಳ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತಾಡಾಸನ, ವೃಕ್ಷಾಸನ, ಉಷ್ಟ್ರ ಆಸನ, ಪರ್ವಾತಾಸನ ರೂಢಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವಕರು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ(ಹನುಮಾನದಂಡ, ವಕ್ರದಂಡ, ಚಕ್ರದಂಡ), ಕಠಿಣಕರ ಆಸನಗಳಾದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಸನ, ಚಕ್ರಾಸನ, ಭೂಮಾಸನ, ಅಷ್ಟವಕ್ರಾಸನ, ನಟರಾಜಾಸನ, ಪಿಂಚಮಯೂರಾಸನ, ಪದ್ಮಮಯೂರಾಸನ, ಮಯೂರಾಸನ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಆಸನಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ಆಗಬಹುದು" ಎಂಬುದು ಪ್ರಭು ಅವರ ಸಲಹೆ.
ಯೋಗ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಜೋತ್ಸ್ಯಾನಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಮುರಳೀಧರ ಪ್ರಭು ಸರ್ ಅವರ ಬಳಿ 2013ರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕಲಿಯಲು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋಗದಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಯೋಗವನ್ನೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರೇಖಿ ಮತ್ತು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುರಳೀಧರ ಸರ್ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಆಶಯ" ಎಂದರು.
"ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ವಿವಿಧ ಆಟಗಳು ಸೇರಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೊ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ" ಎಂದು ಜೋತ್ಸ್ಯಾನಾ ಹೇಳಿದರು.
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