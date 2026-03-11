ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ - 2027ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ವಿಶ್ವಾಸ; ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲು ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ 2027ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಯದೇ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : March 11, 2026 at 8:27 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಯಲುಸೀಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ಯೋಜನೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕಾಯದೇ ಸಾಧಕ ಭಾದಕ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಯಲುಸೀಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತುಮಕೂರು, ರಾಮನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ನಿಯಮ 330ರ ಅಡಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆ.ಎಸ್.ನವೀನ್, ಗೋವಿಂದಗೌಡ ಹಾಗೂ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದರೂ ಬಯಲುಸೀಮೆಗಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಕೊರೆದ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಭದ್ರಾ, ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಹಾಗೂ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಳಂಬ ಕಾಮಗಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಮನ್ವಯತೆ ಸಾಧಿಸಿ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಮೂಲಕ 24.01 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಯಲುಸೀಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 8.93 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತುಮಕೂರುವರೆಗೆ ಕೆನಾಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿದರೆ, 2027ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋಲಾರ ಭಾಗದ ಕೆನಾಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕಾಯದೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಎದುರಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗದ ಜಾಲದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು 11.27 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಲ್ಯಾಬೋಲೇಟರಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಪತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ 2025-26ರಲ್ಲಿ 2.26 ಲಕ್ಷ ನೀರಿನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
