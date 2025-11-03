ಯತ್ನಾಳ್ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ: ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅಜೆಂಡಾ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಗೋಕಾಕ್ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಯತ್ನಾಳ್ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 3, 2025 at 4:41 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮತಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರದು. ಯತ್ನಾಳ್ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಗೋಕಾಕ್ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಯತ್ನಾಳ್ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯತ್ನಾಳ್ ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಆದ ದಿನದಿಂದಲೂ ವಾಪಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೂರು ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬ್ಯುಜಿ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಯತ್ನಾಳ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ: ಜೆಸಿಬಿ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧ. ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಬಳಿಕ ಯತ್ನಾಳ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ನಾಯಕನಾಗಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವ ಮಾತು. ಯತ್ನಾಳ್ ನಾಯಕತ್ವ ಇಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ಯತ್ನಾಳರನ್ನು ಪಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು: ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಉಳಿಯಲು ಯತ್ನಾಳ್ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನನಗಿಂತ ಪಕ್ಷ ದೊಡ್ಡದು. ಇಂಥ ಅನೇಕ ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಯತ್ನಾಳ್ ಸದ್ಯ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಕೊಡುಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅಜೆಂಡಾ. ಯತ್ನಾಳ್ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬಾರದು ಅಂತಾ ಪದೇ ಪದೇ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಂದು ಯತ್ನಾಳ್ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೀಸಿದರು.
ಯತ್ನಾಳ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ. ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಮಾತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಆತ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೆ ಏನೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ತಮ್ಮದೇ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ: ಮುಂದೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ, ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸೇರಿ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಲಿ. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾತನಾಡುವುದು ನೋಡಿ ಅಸಹ್ಯ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮದೇ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆದರೆ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಯಾರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಆಗ ಆ ಪಕ್ಷ ತಾನಾಗೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಎಂದರು.
ಇವತ್ತಿಗೂ ಕತ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇದೆ: ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೈದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತೂ ನನಗೆ ಕತ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇದೆ. ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬೈದಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕತ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ದೋಸ್ತಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಬೇರೆ. ಆದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರದು. ವಾಕ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಅಂತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಸ್ವತಃ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದೂವರೇ ತಿಂಗಳು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಏನಾಯಿತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಚ್ಚಲಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿದಂತೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿದಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಬಾರದು. ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಎಂಎಲ್ಎ, ಎಂಪಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ರಮೇಶ ಕತ್ತಿಗೆ ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಕಬ್ಬಿನ ದರಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ದರ ನಿಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೂರೂವರೇ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಕುಳಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಲಿ ಎಂದರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಟನ್ಗೆ 3,500 ರೂ. ಕೊಡುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೊಡೋಣ. ಕಾಗಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ 14 ರಿಕವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೆ 12 ರಿಕವರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಂದರೆ 11 ರಿಕವರಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸವದಿ ಸೋಲು ನಿಶ್ಚಿತ: ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 74 ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ನಮಗೆ ಸೋಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. 2028ರಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಶತಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಪುತ್ರ ಚಿದಾನಂದ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಅದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಚಿದಾನಂದನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದರು.
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಯಾರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಲಿ. ಪಕ್ಷ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಸವದಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪಥಸಂಚಲನ ಕಲಬುರಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಚನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ವಿವಾದ ಮಾಡಿದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಆತ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ. ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
