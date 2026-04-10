ಅಂಬೇಡ್ಕರ್​ ಸಂವಿಧಾನ ತಂದು ಸಮಾನತೆ ಸಾರಿದರೂ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ: ಯತೀಂದ್ರ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪರಿಷತ್​ ಸದಸ್ಯ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಸದಸ್ಯ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 10, 2026 at 7:54 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್​ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಸಮಾನತೆ ಸಾರಿದರೂ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಸದಸ್ಯ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಜನ ಶೋಷಿತರಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ, ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಭಾರತೀಯ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಂತ ನೀರಿದ್ದಂತೆ. ಜಾತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಧರ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಂದ‌ಲೂ ಅಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧು-ಸಂತರು,‌ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಿಎಂ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್​ ಕುರಿತು​ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯತೀಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.

ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಇದನ್ನು ನವೆಂಬರ್​ನಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಎಸ್​ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಹೋಗಿದೆ. ಅವರು ಕೆಲ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಬಲ್​ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್​ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. ಎಸ್​ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಿರುವುದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು. ಅದನ್ನು ಏನು​ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದರು.

ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಲೆ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೂ ಕೂಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ಲಿ': ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಚಾಲೆಂಜ್

