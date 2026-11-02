ಗಾನಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಲಯ-ಶೃತಿಗಳ ಸಾಥ್: 28 ಭಾಷೆ, 28 ಗಂಟೆ ಹಾಡಿ ಯಶವಂತ್ ಎಂ.ಜಿ. ಎರಡು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ: ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ 8 ಮಂದಿ ವಾದ್ಯ ಮಾಂತ್ರಿಕರು
ವರದಿ- ವಿನೋದ್ ಪುದು: ನಿರಂತರ 28 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಯಶವಂತ್ ಎಂ.ಜಿ. ಅವರು ‘ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 2, 2026 at 5:35 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಒಂದೆಡೆ ಕಂಠದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸ್ವರಲಹರಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಆ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಜೀವತುಂಬುವ ತಬಲಾ, ಗಿಟಾರ್, ಸಿತಾರ್, ಕೊಳಲು, ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳ ನಾದಸಂಗಮ! ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇಡೀ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಸಂಗೀತದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಅಖಂಡ ಗಾನಯಜ್ಞ'.
ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ 28 ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ 28 ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ 28 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ವಿದ್ವಾನ್ ಯಶವಂತ್ ಎಂ. ಜಿ. ಅವರು ‘ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಗಾಯಕನಿಗೆ 28 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನೆರಳಾಗಿ ನಿಂತು ನಾದಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಅಪ್ರತಿಮ ವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಕಚೇರಿಗೆ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುವುದೇ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸವಾಲು. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕುಳಿತು, ರಾಗ-ತಾಳದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವಿರಾಮದಲ್ಲೇ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಮುಗಿಸಿ, ಮರುಕ್ಷಣವೇ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತ ಈ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಕಲಾವಿದರು ಯಶವಂತ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಗೆ ಕವಚದಂತೆ ನಿಂತರು.
- ಗಿಟಾರ್ ವಾದನ: ರಾಜುಗೋಪಾಲ್ ಆಚಾರ್ಯ
- ರಿದಮ್ ಪ್ಯಾಡ್: ವಾಮನ್ ಕುಮಾರ್
- ತಬಲಾ ವಾದನ: ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಿತ್ ಕೊಡಂಚ
- ಕೊಳಲು ವಾದನ: ಗಣೇಶ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಹಾಗೂ ವರ್ಷಾ ಆಚಾರ್ಯ
- ಸಿತಾರ್ ವಾದನ: ಸುಮುಖ ಆಚಾರ್ಯ
- ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದನ: ಮೆಲ್ವಿನ್
ಪ್ರತಿ ವಾದ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ನಾದವೈಭವವನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತಾ, ಗಾಯಕನ ಧ್ವನಿಗೆ ಲವಲೇಶವೂ ಆಯಾಸ ತಟ್ಟದಂತೆ ಈ ವಾದ್ಯ ವೃಂದವು ಇಡೀ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೇಲಿಸಿತು.
ಈ ಗಾನಯಜ್ಞದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವ, ಜನಪದ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ ‘ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು’ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಗಾನಯಜ್ಞ ಆರಂಭವಾಗಿ, 28 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಅದೇ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.
ತುಳು ಭಾಷೆಯ ‘ತುಳುವರೆಂಕಲು’ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪದೀಯ ಗೀತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನ ಕೊಡವ ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡಿನ ಹಾಡುಗಳು ಕರಾವಳಿಯ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿ ಮೊಳಗಿದವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಮೇಘಾಲಯ ಹಾಗೂ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾದ ‘ಖಾಸಿ’, ‘ಗಾರೊ’ ಹಾಗೂ ‘ನಾಗಾಸೇಮಿ’ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಮಿಜೋರಾಂನ ‘ಮಿಜೋ’ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಸಾಂನ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಭಾಷೆಯ ಹಾಡುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.
ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಒಡಿಶಾದ ಒಡಿಯಾ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಉರ್ದು ಮಿಶ್ರಿತ ಗಜಲ್ಗಳು, ಮರಾಠಿಯ ಭಕ್ತಿಪರವಶತೆಯ ಅಭಂಗ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಫಿ ಶೈಲಿಯ ಗಾಯನಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿದವು. ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಭಾರತದ ಮೂಲ ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡಿನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳಿಗೇ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ದಾಖಲೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಾಗಿತ್ತು.
28 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚಕ್ಕಳಬಕ್ಕಳ ಹಾಕಿ ಕುಳಿತು ಹಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಸರತ್ತಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ್ ಅವರು ನೀರು ಮತ್ತು ಕೊಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಘನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾಡಿದರೇ ಗಂಟಲು ಕೂರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಶವಂತ್ ನೀಡುವ ಉತ್ತರ ಅವರ ದೈವಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು 26 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆ.
"ನಾನು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಕರಾವಳಿಯ ನೂರಾರು ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಭಜನೆಗಳು ನನ್ನ ಗಂಟಲನ್ನು ಪಳಗಿಸಿದವು, ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ನನಗೆ ಈ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿತು. ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥಗಳ ಬೇಧವಿಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ 'ಭಾರತೀಯತೆ'ಯನ್ನು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಏಷ್ಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಮನೀಷ್ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದಾಗ, ಯಶವಂತ್ ಎಂ.ಜಿ. ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರುಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಹಾಡಿದಷ್ಟೇ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಅಷ್ಟೇ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಎಂಟು ಮಂದಿ ವಾದ್ಯ ಮಾಂತ್ರಿಕರು ತಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರೆ, ಈ ಎಂಟೂ ಮಂದಿ ಕಲಾವಿದರೂ ತಲಾ 28 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನೊಬ್ಬನದಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗೆಲುವು" ಎಂದು ಯಶವಂತ ಎಂ.ಜಿ. ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಂಠಸಿರಿ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯಸಂಗೀತ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೆರೆತಾಗ ಇಂತಹದೊಂದು ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಯಶವಂತ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಎಂಟು ಮಂದಿ ವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಈ 28 ಗಂಟೆಗಳ ಅಖಂಡ ಗಾನಯಜ್ಞವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಕಡಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ: ರಕ್ಷಾ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಆ ದಾಖಲೆ ಏನು?