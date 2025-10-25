ETV Bharat / state

ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನದ ಮೂಲಕ ಮಂತ್ರಮಾಂಗಲ್ಯ: ನವ ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ನಟ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ, ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ

ಯಶಸ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಎಂಬುವವರು ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ವಿವಾಹವಾದರು.

ಮಂತ್ರಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ದಂಪತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 25, 2025 at 5:44 PM IST

2 Min Read
ಮಂಡ್ಯ : ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಲದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮತ್ತು ಎಂ. ಕೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಎಂ. ಎಸ್. ಮತ್ತು ಹುಲ್ಕೆರೆಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಮತ್ತು ಚಿಂದೇಗೌಡರ ಮಗ ಸಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 24) ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು, ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.

ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ಶ್ರೀನಾದನಂದನಾಥಸ್ವಾಮಿ, ನಟ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಹಾದಿಯನ್ನು ತುಳಿದರು.

ನಟ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಪೂಜಾಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ನಟ ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಚಳವಳಿಯ ಭೂಮಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನದ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ, ಸಮಾನತೆ, ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದ ಸರಳ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಸಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು'' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಮಂತ್ರಮಾಂಗಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ (ETV Bharat)

''ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾದ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ, ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆಯವರ ಸತ್ಯಶೋಧಕ್ ಮದುವೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವರು ಸೆಲ್ಪ್​ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್​ ಮದುವೆ ಎಂದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾನತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಬೇಕು. ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹರಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ ವಧು -ವರ (ETV Bharat)

ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಕ್ತದಾನ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಇವತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಪ್ರೇರಿತ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಪಯಣ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.

ಮಂತ್ರಮಾಂಗಲ್ಯ (ETV Bharat)

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 'ನಾವು ದ್ರಾವಿಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಚಳವಳಿ'ಯ ಅಭಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ, ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೌತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಟಿ. ಹನುಮಂತು, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಎಂ. ಸಿದ್ದರಾಜು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ವಧು-ವರರನ್ನು ಹಾರೈಸಿದರು.

ನೆಲದನಿ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಸಿ. ಲಂಕೇಶ್ ಮಂಗಲ, ಪೋಷಕರಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಶಂಕರೇಗೌಡ, ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಹೆಚ್. ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗಾಯಕಿ ವಾರಿಜಶ್ರೀ ಜೊತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್

