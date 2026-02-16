ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೈಭವ: 'ವರಾಹ ಅವತಾರ' ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಂಚಿದ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಸಾನಿಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ 'ವರಾಹಾವತಾರ' ಪ್ರಸಂಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ಗಂಡುಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂದರೆ ಶಿಸ್ತು, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ತರಬೇತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ತರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಕಠಿಣ ಕಲಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಕ್ತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವರು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೀಗ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 'ವರಾಹಾವತಾರ' ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
12 ವರ್ಷಗಳ ಕಲಾ ಪಯಣ: ಸಾನಿಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ಮಂದಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ, ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ, ಭಸ್ಮಾಸುರ ಮೋಹಿನಿ, ಲಂಕಾ ದಹನ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಕಂಸ ವಧೆ, ಶ್ವೇತಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆ, ಜಟಾಯು ಮೋಕ್ಷ, ಮಹಿಷಿ ಮೋಕ್ಷ, ನಾಗಾಸ್ತ್ರ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಕಾಳಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ 'ವರಾಹಾವತಾರ' ಕಥಾನಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಧ್ವನಿ – ಜೀವಂತ ಅಭಿನಯ: ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯೆಂದರೆ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವತಿಕೆಯನ್ನು ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಆ ಧ್ವನಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧ್ವನಿಯ ಏರುಪೇರು, ಭಾವ, ವಿರಾಮ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ಬುತವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವತಃ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮುಖಭಾವ, ದೇಹಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರು ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ ತರಬೇತಿ: ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ ತರಬೇತಿ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ, ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ, ಭಾವಾಭಿನಯ ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಸಂಗದ ದಿಗ್ದರ್ಶನವನ್ನು ಕದ್ರಿಯ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಕದ್ರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ದಿಗ್ದರ್ಶನವನ್ನು ಸುಜೇತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದವರೆಗೆ: ಸಾನಿಧ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇವಲ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಕಲಿತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಅವರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾನಿದ್ಯ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, "ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನವೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಈ ವರ್ಷ ‘ವರಾಹಾವತಾರ’ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಣತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವತಿಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದರ ಧ್ವನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದರೆ ಅವರೇ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ನಿರಂತರ ತರಬೇತಿ ಬಳಿಕವೇ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಹರ್ಷಿತ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಹಲವು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಣತ ಕಲಾವಿದರಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಯಕ್ಷಗಾನವು ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ದೊರೆತರೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ, ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳು, ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕರಾವಳಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಂಪರೆ ತನ್ನ ವೈಭವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸಾನಿಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಕೇವಲ ಪರಂಪರೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಂಕೇತವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ.
