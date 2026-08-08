ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕರಾವಳಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆ: ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 'ಸುದರ್ಶನೋಪಾಖ್ಯಾನ' ಪ್ರದರ್ಶನ!
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದವರ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 8, 2026 at 5:58 PM IST
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದ ಮಕ್ಕಳು, ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಕಲೆ, ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಮರೆಯದೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಬೆಳೆದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕಲೆಯಾದ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಕಲಿತು, ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಎಇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಹತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 'ಸುದರ್ಶನೋಪಾಖ್ಯಾನ' ಎಂಬ ಪ್ರಸಂಗದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿನಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಿಂದ ಲಭಿಸಿತು 'ಕನ್ನಡ' ಜ್ಞಾನ: ದುಬೈನ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ವೈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಂತಾದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು, ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ರಮೇಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಕ್ಷಕವಿ ಬೋಳೂರು ಮಧುಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕವಿ ತಿರುಮಲ ವಿರಚಿತ 'ಸುದರ್ಶನೋಪಾಖ್ಯಾನ' ವನ್ನು ದುಬೈ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು, ಮೋಹಿನಿ ಕಲಾ ಸಂಪದ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಇವರು ವೇಷಭೂಷಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ದುಬೈನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ನಯೋಮಿ, ಶರಣ್ಯ, ವಿವಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೌರಭ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 20 ಬಾಲಕ-ಬಾಲಕಿಯರು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು 38 ಕಲಾವಿದರ ಬಳಗ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿತು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದುಬೈನ ಯಕ್ಷಗುರು ಶೇಖರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಅವರು, "ನಾನು 2008ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ದುಬೈಗೆ ಹೋದೆ. 2011 ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಯುಎಇ' ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆವು. ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಹಕಾರ, ನಾಟ್ಯ ಗುರು ಶರತ್ ಪುತ್ತೂರು, ಭಾಗವತ ಭವ್ಯಶ್ರೀ ಕುಲ್ಕುಂದ ಹಾಗೂ ಸವಿನಯ ನಿಕೇತನ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಂದು ದುಬೈನಲ್ಲೇ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಗೆಜ್ಜೆಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಯೋಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಯುಎಇಯ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 3ನೇ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡೆ . ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮವಾದರೂ, ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಗತಿಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಹಾಗೂ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಾಲ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ." ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದುಬೈನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶರಣ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ದುಬೈನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವಳು, ಸದ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ (ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ) ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರೂ, ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನವೇ ನನ್ನ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ 'ರೇಣುಕಾ' ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ" ಎಂದರು.
ದುಬೈನಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ವಿವಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, 2ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳ ಎದುರು 'ರಕ್ಕಸ ಬಲ' ಹಾಗೂ 'ವನಪಾಲಕ' ಪಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದುಬೈನಲ್ಲಿ 3ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನಗೆ 9 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, 3ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಶರತ್ ಸರ್ ಬಳಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಕೋಡಂಗಿ' ಹಾಗೂ 'ವತ್ಸ' ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆಯಾದರೂ, ವೇದಿಕೆ ಏರಲು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ" ಎಂದರು.
ನಾನು ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿತು ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಥೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದುಬೈನಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಸೌರಭ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನಗೆ 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ" ಎಂದರು.
ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವದ ನಡುವೆಯೂ ಕರಾವಳಿಯ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಕಲೆಯಾದ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ದುಬೈನ 'ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ'ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
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