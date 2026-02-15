ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು: ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರಿಂದ ಯಾಕ್ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮನಸೋತ ಸಭಿಕರು

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡೋ-ಟಿಬೆಟಿಯನ್ಸ್ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು.

ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರಿಂದ ಯಾಕ್ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV BHARAT)
ಮೈಸೂರು: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾವಾನತ್ಮಕ ಯಾಕ್ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೃತ್ಯವು ಸಭಿಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೂ ಗಳಿಸಿತು.

ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಲಲಿತಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಇಂಡೋ-ಟಿಬೆಟಿಯನ್ಸ್ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದವು.

ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರಿಂದ ಯಾಕ್ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು (ETV BHARAT)

ಯಾಕ್ ನೃತ್ಯವು, ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರು ಹಾಗೂ ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಾವಿದರು ತೋರಿಸಿದರು. ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ, ನೃತ್ಯ ಸಭಿಕರ ಮನತಣಿಸಿತು.

ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಡ್ರೊಡಂಗ್ ಎಂಬ ನೃತ್ಯವು, ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಧೈರ್ಯ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಲಯ, ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದರೆ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಡ್ರಮ್ ನೃತ್ಯವು ನೋಡುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು.

ಯಾಕ್ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV BHARAT)

ಈ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನರ್ತಕರು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಡ್ರಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಜರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.

ತಲಶಿಪ ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ನೃತ್ಯ ನೋಡುಗರನ್ನು ಸೆಳೆದರೆ, ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಿರಿಯನ್ನು ಪಸರಿಸುವ ಅಕ್ಯುಪೆಮಾ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ದಲೈಲಾಮರ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಯಾಕ್ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV BHARAT)

ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯವಾದ ರೆಲ್ಟಾದ ಮೂಲಕ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತ, ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.

ಟೋಸ್ಬೆ ಡ್ರಾಡುಲ್ ನೈಕಾಂಗ್ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯವು ಟಿಬೆಟ್ ಸೊಬಗು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಾರಿತು. ಸೆಂಗೆ ಎಂಬ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಸ್ನೋ ಲಯನ್ ನೃತ್ಯವು ಟಿಬೆಟ್‌ನ ಶಕ್ತಿ, ನಿರ್ಭಯತೆ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿತು.

ಯಾಕ್ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಮಹಿಳೆ (ETV BHARAT)

ಸ್ನೋ ಲಯನ್ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕೂಟಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು.

ಡ್ರಾ ಯೆನ್ ಶಬ್ಡೊ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯವು ನೋಡುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಅಸ್ಸೋಂ ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ 25 ಮಂದಿ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಯೋಲಿನ್ ವಾದಕ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೂ ಆದ ಡಾ. ಮೈಸೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಟಿಬೆಟಿಯನ್​ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನೃತ್ಯ, ಜಾನಪದ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಯನ್ನು ಪಸರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ , ಆಚಾರ, ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

