ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ: ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಪೂಜೆ
ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ಖಾಸಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 11, 2026 at 4:06 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಅರಮನೆಯ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ಖಾಸಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ಸಹ ನಡೆಯಿತು.
ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅದ್ಧೂರಿ ದಸರಾಕ್ಕೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅರಮನೆಯ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ಖಾಸಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು: ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ನವರಾತ್ರಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೋಮಗಳು ನಡೆದವು. ಬಳಿಕ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮದ ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 7:12 ನಡುವೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಜೋಡಣೆ ಆಯಿತು.
ಬಳಿಕ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ರಾಜ ಪೋಷಾಕಿನೊಂದಿಗೆ ಕಳಸ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ನಂತರ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯ ಬಹುಪರಾಕ್ ನೆರವೇರಿತು. ಬಳಿಕ ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಮೂರು ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆ ನಂತರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೇರಿ ಗೌರವವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ವಿವಿಧ ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ದೇವರ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ದಿನದ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ರತ್ನಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಹಾರಾಜರು ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಧಪೂಜೆಯ ನಂತರ ವಿಜಯದಶಮಿ ಆಚರಣೆ ಮೂಲಕ ನವರಾತ್ರಿಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆ: ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರಾಜಪರಂಪರೆಯಂತೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಿಂಹಾಸನ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ನಂತರ ಪಟ್ಟದ ಕುದುರೆ, ಪಟ್ಟದ ಹಸು, ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾದ ಶ್ರೀಕಂಠ ಹಾಗೂ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾದ ಏಕಲವ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
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