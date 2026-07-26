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ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಛಿದ್ರ; ಸಿಡಿದು ಬಿದ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು

ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

BAGALKOTE ಕಾರು ಸ್ಫೋಟ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಾರು ಅಪಘಾತ
ಕಾರು ಸ್ಫೋಟ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 26, 2026 at 9:30 AM IST

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ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ನಿಂತ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿ, ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಏಕಾಏಕಿ XUV300 ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಸುಮಾರು 200 ಮೀಟರ್​ ದೂರದವರೆಗೆ ಕಾರಿನ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಸಿಡಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ.

ವೈನ್​ ಶಾಪ್​ ಮಾಲೀಕ ಹಣಮಂತ ಅಥಣಿ ಎಂಬವರು ಭಾರೀ ಅನಾಹುತದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈನ್ ಶಾಪ್​ ಮಾಲೀಕ ಬಾರ್​ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಂಬ್​ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳದವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೈನ್​ ಶಾಪ್​ ಮಾಲೀಕ ಹಣಮಂತ ಅಥಣಿ ಅವರು ಈ ಕಾರನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತ್ನಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಸ್ಫೋಟದ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BAGALKOTE
ಕಾರು ಸ್ಫೋಟ
ಜಮಖಂಡಿ
CAR BLAST
CAR EXPLODES

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