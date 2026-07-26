ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಛಿದ್ರ; ಸಿಡಿದು ಬಿದ್ದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು
ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 26, 2026 at 9:30 AM IST
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ನಿಂತ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿ, ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಏಕಾಏಕಿ XUV300 ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಸುಮಾರು 200 ಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ಕಾರಿನ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಸಿಡಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ.
ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕ ಹಣಮಂತ ಅಥಣಿ ಎಂಬವರು ಭಾರೀ ಅನಾಹುತದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕ ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳದವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಮಾಲೀಕ ಹಣಮಂತ ಅಥಣಿ ಅವರು ಈ ಕಾರನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತ್ನಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸ್ಫೋಟದ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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