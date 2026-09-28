ನಿಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗೆ ದಂಡದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ..ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ದಂಡ ರದ್ದಾಗುತ್ತೆ!
ನಿಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಮೇತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, 48 ಗಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ದಂಡವನ್ನು ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 28, 2026 at 8:00 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ದಂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರಾ ? ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತುರ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದಂಡ ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ ? ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಮೇತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ದೂರು ನೈಜವೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ 48 ಗಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ದಂಡವನ್ನು ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಾದ ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಟಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಸೌವಿಕ್ ದತ್ತ ಅವರು ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗಿಟಾರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿತ್ತು. ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಬಗ್ಗೆ ದಂಡದ ಚಲನ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಐ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಡವಟ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಸೌವಿತ್ ದತ್ತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವುದು, ರಸ್ತೆ ಪಥದಲ್ಲಿ (ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸ್) ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ದಂಡದ ಇ-ಚಲನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸವಾರರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಇದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ತುರ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಂಡ ಹಾಕಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ದಂಡದ ರಶೀದಿ ಬಂದಾಗ, ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ಇ-ಚಲನ್ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಂಡದ ಚಲನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸಿ: ತಪ್ಪಾಗಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಫೋಟೋ, ಡ್ಯಾಶ್ಕ್ಯಾಮ್ ಫೂಟೇಜ್, ಜಿಪಿಎಸ್ ಟೈಮ್ಲೈನ್, ಟೋಲ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ರಸೀದಿಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ (ಬಿಟಿಪಿ) ಜಾಲತಾಣ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಟಿಪಿ ಅಸ್ತ್ರಂ ಅಥವಾ ಕೆಎಸ್ಪಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ದೋಷವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ತಪ್ಪಾದ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕವೂ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ automationpubbcp@ksp.gov.in ಅಥವಾ bangloretrafficpolice@gmail.com ಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ದೂರು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
ದೂರು ನಿಜವೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದಂಡವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ದಂಡ ರದ್ದು: ವಾಹನ ಸವಾರರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಟಲಿಜೆಂಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಐಟಿಎಂಎಸ್) ನೆರವಿನಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತೆರಳಿರುವುದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ದಂಡ ಬರದ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ದಂಡದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದರೆ ಅಂತಹವರು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ದಂಡವನ್ನು ರದ್ದಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ 61,38,868 ಲಕ್ಷ ದಂಡದ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇ.93ರಷ್ಟು (57,09,147) ಇ-ಚಲನ್ ಗಳಾಗಿದ್ದವು. 69,88,400 ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ 258.81 ಕೋಟಿ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 85,12,798 ಚಲನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 79,16,902 ಇ-ಚಲನ್ಗಳಾದರೆ, ಬಾಕಿಯಿದ್ದ 25,03,584 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ರೂ. 124.86 ಕೋಟಿ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ದಂಡದ ರಶೀದಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ-ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
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