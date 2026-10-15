ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಕೂರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಆರಾಧನೆ
ಈ ಗೊಂಬೆ ಪೂಜೆಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದ್ದು, ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ವರದಿ - ಮಹೇಶ್ ಎಂ
Published : October 15, 2026 at 7:42 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯರನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಆರಾಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಡೆಸಿರುವ ಕಿರುಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಕೂರಿಸಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕ ನವದುರ್ಗೆಯರ ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಬೊಂಬೆ ಪೂಜೆಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದ್ದು, ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯರು, ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ, ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬೊಂಬೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಗೊಂಬೆ ಪೂಜೆ ಮೂಲಕ ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು: ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಆರಾಧನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೊಂಬೆ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಗಿರಿನಗರದ ಗೀತಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಬೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಗೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿರುವ ಗೀತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೀತಾ ಅವರು, ಮೈಸೂರು ಅಂದರೇನೆ ಅರಮನೆ, ದರ್ಬಾರ್, ಫ್ಲವರ್ ಶೋ, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್. ಅದರಂತೆಯೇ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದರೇನೆ ವಿಶೇಷ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗಿಯರ ಆರಾಧನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂಭತ್ತು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ಪೌರಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇಲುಕೋಟೆ ವೈರಮುಡಿ ಉತ್ಸವ, ತಿರುಪತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ, ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ, ಸೀತೆಯ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಶಿವ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿದದ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳ ಸಂತಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಗೊಂಬೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರುಗಳ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಸರು, ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದರು.
ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಗೊಂಬೆ ಕೂರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೀತಾ: ಯೋಧರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು, ದೇಶದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಧರ ಕುರಿತು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಒಂದು ರೀತಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ. ಅಲ್ಲದೇ ಭೂವರಾಹಸ್ವಾಮಿ, ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ, ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಚೆನಾಬ್ ರೈಲು ಸೇತುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ ಎನ್ನುವ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾರುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ಗೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
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