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ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳು ಪತ್ತೆ ಆರೋಪ: ಮಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಮಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಮಳಿಗೆಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿ, ಅಧಿಕೃತ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

DAKSHINA KANNADA BLINKIT ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳು ಪತ್ತೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ
ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಮಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2026 at 9:16 AM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ತ್ವರಿತ ದಿನಸಿ ಸರಬರಾಜು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯಾದ 'ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್' ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಡೆದ ಕೊಳೆತ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಹುಳುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರದ ಫಳ್ನೀರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಗೋಡೌನ್‌ಗೆ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕ: ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ನಿವಾಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಹಕ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಡೆಲಿವರಿಯಾದ 'ಚಿಕೋ ವೈಟ್ ಎಗ್ಸ್' ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅದರೊಳಗೆ ಹುಳುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ತಮಗೆ ಕಳಪೆ ಮತ್ತು ಅನೈರ್ಮಲ್ಯಯುತ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಸಚಿವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್​ ಹಾಗೂ ತಂಡವು ಫಳ್ನೀರ್​ ಸ್ಕ್ವೇರ್​ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್‌ನ 'ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್' ಮೇಲೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು.

ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಗೋಡೌನ್‌ನ ರಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹಲವು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಟ್ರೇ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಡೆದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡದಿರುವುದು ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾಗಾರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್‌ನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ: ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅಧಿಕೃತ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿದ್ದರೂ ಬಿಡಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
BLINKIT
ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳು ಪತ್ತೆ
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ
WORM FOUND IN EGG

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