ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬಾಗಿದ ಗುಮ್ಮಟ ಆಕೃತಿಯ LED ತಾರಾಲಯ: ನಭೋಮಂಡಲದ ಕೌತುಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬಾಗಿದ ಗುಮ್ಮಟ ಆಕೃತಿಯ ಎಲ್ಇಡಿ ತಾರಾಲಯವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 7, 2026 at 6:29 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಹಲವು ಪ್ರಥಮಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ 'ಬಾಗಿದ ಗುಮ್ಮಟ ಆಕೃತಿಯ ಎಲ್ಇಡಿ ತಾರಾಲಯ'.
ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಯ ನೆಲೆಬೀಡಾದ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ತಾರಾಲಯ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಈ ತಾರಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡವು ಬಾಗಿದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲಾಗಿದೆ. ಸಕಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ತಾರಾಲಯವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬಾಗಿದ ಗುಮ್ಮಟ ಆಕೃತಿಯ ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಂ ನಭೋಮಂಡಲದ ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಳ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಕಾಸ್ಮಾಲಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಈ ತಾರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಪಾನ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ತಾರಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 115 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು, 2022 ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಸಂಸದರ ನಿಧಿಯಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.
ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಗುಮ್ಮಟ ಆಕೃತಿ ಮಾದರಿ ತಾರಾಲಯ: ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಬಾಗಿದ ಗುಮ್ಮಟ ಆಕೃತಿಯ ಎಲ್ಇಡಿ ತಾರಾಲಯವಾದ ಇದು ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. 8K ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 15 ಮೀಟರ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಗುಮ್ಮಟದ ಸ್ಯಾನಿಟೋರಿಯಂ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ವೈಚಾರಿಕ ಜಾಗೃತಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಈ ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರ, ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಹಾಗೂ ನಭೋಮಂಡಲದ ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಎಲ್ಇಡಿಗಳನ್ನು ಗುಮ್ಮಟಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಗೊಮ್ಮಟಾಕೃತಿಯ ತಾರಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಈ ತಾರಾಲಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ತಾರಾಲಯದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಗಳು: ಈ ತಾರಾಲಯದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, 15 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಬಾಗಿದ ಗುಮ್ಮಟ ಹಾಗೂ 8K ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಪರದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ನೇರ ಎಲ್ಇಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಹೊರಸೂಸುವ ಎಲ್.ಇ.ಡಿಗಳು ಕಡು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನೈಜವಾದ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಜಟಿಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವೈಚಾರಿಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೌತುಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕವೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಾರಾಲಯವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 115 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುಮ್ಮಟ ಮಾದರಿಯ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಇದೆ. ಲಡಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿನ ತಾರಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮಾಡುವ ನೇರಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರುವ ತಾರಾಲಯ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡಿರುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: