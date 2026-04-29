ETV Bharat / state

ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯ ಮಿಯಾ ಜಾಕಿ ಮಾವು ಬೆಳೆದ ರೈತ: ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕ ರೆಡ್ಡಿ

ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಮಿಯಾ ಜಾಕಿ ಮಾವು ಬೆಳೆದ ರೈತನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ್​ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಿಯಾ ಜಾಕಿ ಮಾವು ಬೆಳೆದ ರೈತನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಭೇಟಿ
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 29, 2026 at 12:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗಂಗಾವತಿ: ಇದು ಹಣ್ಣಿನ ರಾಜ ಎಂತಲೇ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾವಿನ ಸುಗ್ಗಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಹಾಯಿಸಿದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳೇ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಯ ಮಿಯಾ ಜಾಕಿ ತನ್ನ ಬೆಲೆಯಿಂದಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತನೋರ್ವ ಈ ಮಿಯಾ ಜಾಕಿ ತಳಿಯ ಮಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಮಾವಿನ ತಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ `ಮಿಯಾ ಜಾಕಿ' ಎಂಬ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ್ತಾವರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ರೈತನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಜಿ. ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ಮಿಯಾ ಜಾಕಿ ಮಾವು ಬೆಳೆದ ರೈತನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಭೇಟಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಶಾಸಕ ರೆಡ್ಡಿ, ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳ ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಾಗೂ ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಮಿಯಾ ಜಾಕಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೈತನಿಂದ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಿಯಾ ಜಾಕಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ 2.50 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2.70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್​ಗಳು ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಎಂದು ರೈತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ರೆಡ್ಡಿ, ಇಡೀ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಯಾ ಜಾಕಿ ಹಣ್ಣಿನ ತಳಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೈತ ನಾಗಪ್ಪ ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಸಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಗಿಡಗಳು ನಿರಂತವಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಬಿಡಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ 250 ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಈ ರೈತ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳದಂತ ಶುಷ್ಕ ಒಣಹವೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈತನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಅಭಯ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮಾವು: ಸೇಬಿಗಿಂತಲೂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆಯೇ ಅಧಿಕ!

TAGGED:

KOPPAL
GANGAVATHI MLA JANARDHAN REDDY
ಮಿಯಾ ಜಾಕಿ ಮಾವು
ಮಿಯಾ ಜಾಕಿ ಮಾವು ಬೆಳೆದ ರೈತ
MIA JACKIE MANGO

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.