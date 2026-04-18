ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ದಿನ: ಇತಿಹಾಸ, ಮಹತ್ವ, ಆಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಜ್ಞ ರಂಗರಾಜು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು
ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ದಿನವನ್ನು ಇಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಇತಿಹಾಸ, ಮಹತ್ವ, ಆಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಜ್ಞ ರಂಗರಾಜು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 18, 2026 at 6:29 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ದಿನ. ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಇತಿಹಾಸ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೆನಾ? ಆಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು? ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸ ಏನು? ಈ ವರ್ಷದ ಘೋಷಣೆ ವಾಕ್ಯ ಏನು? ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಪಾರಂಪರಿಕ ತಜ್ಞರಾದ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಎಸ್.ರಂಗರಾಜು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಂಪರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ವೈಭವದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿವೆ. ಮನುಷ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಅಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಂಪರೆಯ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡವುದೇ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ದಿನದ ಆಚರಣೆ ವಿಶೇಷ.
ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವುಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು 1964ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೆಸಿತು. ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞ ರಂಗರಾಜು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವರ್ಷದ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯ ಏನು?: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ''ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಪರಂಪರೆಗೆ ಆಗುವ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು'' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಡಿ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇತಂಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.
ಯನೆಸ್ನೋದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವಾರ್ಷಿಟನ್ ಡಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ 1964ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ 1972 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 179 ದೇಶಗಳ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಯೂರೋಪ್, ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳೆಂದು ಗುರಿತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದವು. ಬಡತನ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡವನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 1982ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 1983ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 4 ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಆಗ್ರಾದ ಕೋಟೆ, ಅಜಂತಾ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲೋರಾ ಗುಹೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯನೆಸ್ನೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ 2011ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 23 ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 5 ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈಗ ಭಾತರದ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಗೂ 5 ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ 14 ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಂಗರಾಜು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?: ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಿಂಬಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಮುಂದುವರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಆಚರಣೆ ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ.
ಮೈಸೂರನ್ನು ಏಕೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು: ಜೈಪುರ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ವಾರಾಣಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಂಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಮೈಸೂರನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ. ಈ ನೆಲಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಾರಂಪರೆ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಜಾನಪದವಾಗಿ, ಕಲೆ-ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ನೆಲದ ಮಹಾರಾಜರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಹ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರೆ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವತ್ತ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ರಂಗರಾಜು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
