ಹಾವೇರಿ: ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸಂಘದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಕುರಿತ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಯಿತು.
Published : June 29, 2026 at 10:36 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸಂಘ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ಕುರಿತ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 350ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ನಗರದ ಗುರುಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಸರ ಕುರಿತ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುರಿತ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದವು. ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಯಿತು.
ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ, ಭೂಮಾಲಿನ್ಯ, ಶಬ್ಧ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕುರಿತಂತೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭೂಮಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರು. ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಒಂದು ಕಡೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಇರುವ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರು. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆಡಂಬೂತ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಪಾತ್ರಮ ನದಿಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕಗಳಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಗಮನಸೆಳೆದವು. ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳು ಬಾನಾಡಿಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದವು.
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ.ಗೀತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ನೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ 350ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ? ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಸರ ಕುರಿತ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಪನೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಘ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಯಾಶೀಲವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗುವ ವಿನಾಶ, ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಪೋಷಕರು ಸಹ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು ಒಂದು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ನನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ? ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಡಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಖುಷಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಜನರು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಪರಿಕರ ಬಳಸುವ ಕುರಿತ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ತರುತ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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