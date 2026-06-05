ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ: ಹಸಿರನ್ನೇ ಬದುಕಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಲ; ನೆಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೆಮ್ಮರವಾಗುವವರೆಗೆ ಆರೈಕೆ
ವರದಿ- ವಿನೋದ್ ಪುದು: ಮಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು 'ಹಣ್ಣುಗಳ ನಗರ'ವಾಗಿಸುವ ಕನಸು ಈ ಪರಿಸರ ಯೋಧ ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಲ ಅವರದು.
Published : June 5, 2026 at 10:41 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಮ್ಮರವಾಗುವವರೆಗೆ ಸಾಕಿ ಸಲಹುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮಗುವಿನಂತೆ ಪೋಷಿಸಿ, ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರು, ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬದುಕಿನ ಧ್ಯೇಯವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಲ.
ಸುಮಾರು 39 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಪರಿಸರ ಪಯಣ ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗಿಡಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆರಳು, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಅವುಗಳ ಪೋಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಲ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆವರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಸಿರು ಕನಸು: ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಳ ಅವರ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸರಳ ಅನುಭವವಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಂಪನ್ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಭೂಮಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ – 'ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ'
ಆ ಮಾತು ಅವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಹೆಮ್ಮರಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಲವೆಡೆ ನೆರಳು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಂಪನ್ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆಟ್ಟಿರುವ ಜಂಬು ನೆರಳೆ, ಸಿಹಿ ನೆಲ್ಲಿ, ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿ, ಬಿಂಬುಳಿ, ಪುನರ್ಪುಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಇಂದು ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಹಣ್ಣುಗಳ ನಗರ'ವಾಗುವ ಮಂಗಳೂರು: ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಳ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕನಸು ಮಂಗಳೂರನ್ನು 'ಹಣ್ಣುಗಳ ನಗರ'ವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು. 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವರು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳು, ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳು, ದೇವಾಲಯ, ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಸಿರು ಪರಂಪರೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯ.
ತಲಪಾಡಿವರೆಗೆ ಹಸಿರು ಪಥ: ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಲಪಾಡಿವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿ, ಹಂಪನ್ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಾಣುವ ಅನೇಕ ಮರಗಳು ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಲ ಅವರ ಶ್ರಮದ ಫಲ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಈ ಗಿಡಗಳು ಈಗ ನೆರಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನು ಬದುಕಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರುರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವುಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು: ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಳ ನೆಡುವ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಅವು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಗಿಡಗಳಲ್ಲ. ಹಣ್ಣು ಕೊಡುವ, ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಾಗೂ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಣ್ಣು ಮನುಷ್ಯನಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಎಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವವಲಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು.
ಪರಿಸರ ದಿನದ ಸಂದೇಶ: ವಿಶ್ವ ಇಂದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏರಿಕೆ ಎಂಬ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಳ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೆಮ್ಮರವಾಗುವವರೆಗೆ ಪೋಷಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಕರೆಯಾಗಿದೆ.
'ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಬೇಕು': "ಇಂದು ನಾವು ನೆಡುವ ಸಸಿ ನಾಳೆ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೋಷಿಸಬೇಕು. ಹಣ್ಣು ಕೊಡುವ, ಹೂ ಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿರುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಮರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದೇ ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಭೂಮಿಗೆ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಮರಗಳು" ಎಂದು ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಳ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಸಿರು ಬದುಕಿನ ಪಾಠ: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವವರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ವಿರಳ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಪರಿಸರ ಯೋಧರಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಳ ಒಬ್ಬರು.
ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಲ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲು ಪಿಗ್ಮಿ ಸಂಗ್ರಹಕರು.ಆದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ. ತಮಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೆ,ತಾನು ದುಡಿದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಸಂದೇಶ ಒಂದೇ – 'ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡಿ, ಅದನ್ನು ಹೆಮ್ಮರವಾಗುವವರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿ' ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೇ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ನೀಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಲಿದೆ.
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