ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಶೂನ್ಯಕೃಷಿ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ: ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾದ ರೈತ ಸಂಘ
ರೈತ ಸಂಘ ಇದೀಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸುಭಾಶ್ ಪಾಳೇಕರ್ ಅವರಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : January 2, 2026 at 2:05 PM IST
ಹಾವೇರಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಶತ 70ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯ ಕಣಜ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದೆ. ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಯಲು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಸಿರುಸೇನೆ, ರೈತಸಂಘ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಹ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ರೈತ ಸಂಘ ಇದೀಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸುಭಾಶ್ ಪಾಳೇಕರ್ರಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
'ಇದೇ 8 ರಂದು ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಶ್ ಪಾಳೇಕರ್ ಅವರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಶೂನ್ಯಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬೀಜದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸುಭಾಶ್ ಪಾಳೇಕರ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಈಗಿರುವ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹೊರತಂದು ಮೊದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಠಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ - ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ - ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ನಾವೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀಗದ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು : ಈ ಕುರಿತು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಣ್ಣ ಕೆಂಚಳ್ಳೇರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜ.8 ರಂದು ಸುಭಾಶ್ ಪಾಳೇಕರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾವಯವ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದ ಕೃಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ವಿಷಮುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆಸಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಗಳ ಚಿಂತನೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು : ಸರ್ಕಾರಗಳ ರೈತ ನೀತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಿಗಬೇಕು. ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶೇಂಗಾ, ಸೋಯಾಬಿನ್, ಕಡಲೆ, ಹಸಿರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣಿ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿನವಾದರೂ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
