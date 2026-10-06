ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗದ ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮನ ಮತ್ತು ಆಗಮನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 6, 2026 at 3:01 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮನ ಮತ್ತು ಆಗಮನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ (Diversion):
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16159 ಚೆನ್ನೈ ಎಗ್ಮೋರ್ – ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್:
- ದಿನಾಂಕ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2026.
- ಬದಲಾದ ಮಾರ್ಗ: ಇರುಗೂರು - ಪೋಧಾನೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ - ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
- ರದ್ದಾದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು: ಪೀಲಮೇಡು, ಚೇರ್ತಲಾ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಉತ್ತರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16603 ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ – ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ (ಮಾವೇಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್):
- ದಿನಾಂಕ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2026.
- ಬದಲಾದ ಮಾರ್ಗ: ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
- ರದ್ದಾದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು: ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಜಂಕ್ಷನ್, ಚೇರ್ತಲಾ, ಆಲಪ್ಪುಳ, ಅಂಬಲಪ್ಪುಳ ಹಾಗೂ ಹರಿಪಾಡ್.
- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಲುಗಡೆ: ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಟೌನ್, ಕೊಟ್ಟಾಯಂ, ಚಂಗನಾಶ್ಶೇರಿ, ತಿರುವಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಚೆಂಗನ್ನೂರು.
- ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ (Regulation):
ರೈಲು ನಂ. 16348 ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ - ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್:
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 16 ಮತ್ತು 27 ರಂದು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ.
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 18, 23, 24, 25, 31 ಹಾಗೂ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ.
ರೈಲು ನಂ. 16315 ಮೈಸೂರು – ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಉತ್ತರ:
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು 30 ನಿಮಿಷ ನಿಯಂತ್ರಣ.
ರೈಲು ನಂ. 16316 ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಉತ್ತರ - ಮೈಸೂರು:
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ಮತ್ತು 17 ರಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನಿಯಂತ್ರಣ.
ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳು:
- ವೇರಾವಲ್ - ತಿರುವನಂತಪುರಂ (16333): ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಂದು 50 ನಿಮಿಷ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು 40 ನಿಮಿಷ.
- ಓಖಾ - ಕೊಚ್ಚಿನ್ (16337): ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, 26 ಮತ್ತು 29 ರಂದು 40 ನಿಮಿಷ.
- ಗಾಂಧಿಧಾಮ - ನಾಗರ್ಕೋಯಿಲ್ (16335): ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಮತ್ತು 30 ರಂದು 40 ನಿಮಿಷ.
- ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ - ತಿರುವನಂತಪುರಂ (22654): ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಂದು 30 ನಿಮಿಷ.
- ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ - ಕೊಚ್ಚಿನ್ (22656): ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಮತ್ತು 30 ರಂದು 40 ನಿಮಿಷ.
- ತಿರುವನಂತಪುರಂ - ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ (22633): ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಂದು 10 ನಿಮಿಷ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ಮತ್ತು 28 ರಂದು 30 ನಿಮಿಷ.
ಆಗಮನ/ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ (Extra Time):
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ರೈಲುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ರೈಲು ನಂ. 16630 ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ – ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, 7, 8, 9, 15, 22 ರಂದು 20 ನಿಮಿಷ.
- ರೈಲು ನಂ. 16603 ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ – ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ಮತ್ತು 9 ರಂದು 25 ನಿಮಿಷ.
- ರೈಲು ನಂ. 16604 ತಿರುವನಂತಪುರಂ – ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 10, 16, 17 ರಂದು 20 ನಿಮಿಷ.
- ರೈಲು ನಂ. 16356 ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ – ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಉತ್ತರ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು 20 ನಿಮಿಷ.
- ರೈಲು ನಂ. 16315 ಮೈಸೂರು – ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಉತ್ತರ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು 20 ನಿಮಿಷ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8, 9, 22 ರಂದು 40 ನಿಮಿಷ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು 15 ನಿಮಿಷ.
- ರೈಲು ನಂ. 16316 ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಉತ್ತರ – ಮೈಸೂರು: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 10, 13, 16, 20, 23 ರಂದು 20 ನಿಮಿಷ.
- ರೈಲು ನಂ. 12777 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು 20 ನಿಮಿಷ.
- ರೈಲು ನಂ. 16561 ಯಶವಂತಪುರ – ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8, 15, 22 ರಂದು 20 ನಿಮಿಷ.
- ರೈಲು ನಂ. 12258 ತಿರುವನಂತಪುರಂ – ಯಶವಂತಪುರ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 16, 23 ರಂದು 20 ನಿಮಿಷ.
- ರೈಲು ನಂ. 19260 ಭಾವನಗರ – ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು 20 ನಿಮಿಷ.
- ರೈಲು ನಂ. 16338 ಕೊಚ್ಚಿನ್ - ಓಖಾ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 16, 23 ರಂದು 20 ನಿಮಿಷ.
- ರೈಲು ನಂ. 16336 ನಾಗರ್ಕೋಯಿಲ್ – ಗಾಂಧಿಧಾಮ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು 20 ನಿಮಿಷ.
- ರೈಲು ನಂ. 16312 ತಿರುವನಂತಪುರಂ – ಶ್ರೀ ಗಂಗಾನಗರ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 10, 17 ರಂದು 20 ನಿಮಿಷ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಮುನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವಿಚಾರಣಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಮಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.
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