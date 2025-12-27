ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಸಿಎಂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ: ಕೆ ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ. ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 27, 2025 at 6:19 PM IST
ತುಮಕೂರು : ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಎಂಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ. ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಅವರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಇತ್ತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನನಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ' ಎಂದರು.
'ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಿರುಚಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳೋದೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜಗಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಫೆವಿಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡಿದಿವಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ನವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ, ಈಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಅದು ಏನಿದ್ರು ಎಂಪಿ ಮತ್ತು ಎಂಎಲ್ಎಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಬಹುದೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇರಬಹುದು, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇರಬಹುದು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಇರಬಹುದು. ನಮ್ಮದು ಜಂಟಿ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಂಟಿ ಹೋರಾಟ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಭಾದಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದ್ವಿ. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು 2ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.
'ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 14 ಸೀಟು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 4, ಜೆಡಿಎಸ್ 1, ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ 1 ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಏಕೆ ಸೀಟು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇವರು ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅನುಕೂಲನೋ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವುದು ಅನಾನುಕೂಲನೋ ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರೋರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವಾಸ್ತವಾಂಶನೇ ಬೇರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ನಾವೆಲ್ಲಾ ಆ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿವಿ. ಅಹಿಂದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು. ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಹಿಂದ ಸಮಾವೇಶವೇ ಹೊರತು,
ಈ ಅಹಿಂದ ಸಮಾವೇಶ ಯಾರ ಪರವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ: ಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಗೊಂದಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ?