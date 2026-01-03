ETV Bharat / state

ಕಂಬಳಿ ನೇಯ್ಗೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೆರೆಡಲ್ಲ: ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೂ ಇಲ್ಲ; ನೇಯ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು

ಈ ಹಿಂದೆ ಕಂಬಳಿಗೆ ಇದ್ದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೀಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಡಾ ಕಂಬಳಿ ನೇಯ್ಗೆಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಬಳಿ ನೇಯ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 3, 2026 at 3:07 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಹಾವೇರಿ : ತಾಲೂಕಿನ ಹಾವನೂರು ಮತ್ತು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಡ್ಲೆರಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಂಬಳಿ ನೇಯುತ್ತವೆ. ಕುರಿಗಳಿಂದ ಉಣ್ಣೆ ತೆಗೆದು ಅದರಿಂದ ಉಣ್ಣೆಯ ದಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಉಣ್ಣೆ ನೇಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುರಿಯ ಉಣ್ಣೆ ಕಂಬಳಿಯಾಗಲು ಹಲವು ಹಂತಗಳಿವೆ. ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಕಂಬಳಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಬಳಿ ತಯಾರಿಸುವವರು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಉಣ್ಣೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕ ಉಣ್ಣೆ ಕಂಬಳಿ ತಯಾರಿಸಲು ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಬೇಕು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯುವಕರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಂಬಳಿ ನೇಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಕಂಬಳಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಂಬಳಿ ನೇಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಕಂಬಳಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಮಗೆ ಉಣ್ಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನೂಲು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಿಮುಕರಾಗಿ ರೈತಾಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿದರೆ ನಾವು ಈಗ ಸಹ ಕಂಬಳಿ ನೇಯಲು ಸಿದ್ಧ' ಎಂದು ಕಂಬಳಿ ತಯಾರಕ ಡಿಳ್ಳೆಪ್ಪ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಬಳಿ ನೇಯ್ಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಕಂಬಳಿ ತಯಾರಕೆ, ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ವರ್ತಕ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮೊದಲೆಲ್ಲ ರೈತರು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಈ ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ರೀತಿ ಕಂಬಳಿ ಬಳಸುವ ಜನರು ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕಂಬಳಿ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಹಾಸಿಕೊಂಡು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳಿ ಹಾಸಿಕೊಂಡು, ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು ಮಲಗಿದರೆ ಹಾವುಗಳು, ಚೇಳುಗಳು, ಜರಿಗಳು, ಇರುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಷಜಂತುಗಳ ಕಾಟ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಬಳಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಕಂಬಳಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಚರ್ಮರೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು.

'ಕಂಬಳಿ ಬಳಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಂಬಳಿ ಇದೀಗ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಸಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಂಬಳಿ ಖರೀದಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಬಳಿ ದಾರ (ETV Bharat)

ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯುವಕರು : ಕಂಬಳಿ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರವೀಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಹಿಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬೀಗರು, ಬಳಗದವರು ಬಂದರೆ, ಇರಲಿ ಎಂದು ಕಂಬಳಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕಂಬಳಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಖುರ್ಚಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಕಂಬಳಿ ನೇಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಯುವಜನಾಂಗ ಇದರಿಂದ ವಿಮುಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ನೇಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದೀಗ ಯಂತ್ರಗಳೇ ಬಂದಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಂಬಳಿ ನೇಯುವವರಿಗೆ, ಕಂಬಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರೆ ಮೂಲವೈಭವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಬಳಿ ದಾರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ (ETV Bharat)

'ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರೆ ಕಂಬಳಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಂಬಳಿ ನೇಕಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಕಂಬಳಿ ನೇಕಾರರಿಗೆ, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಿ ನಶಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಬಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಉಲನ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತುಪ್ಪಳ ಇರುವ ರಗ್​ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಕಂಬಳಿಯ ದರ ಸಹ ರಗ್​​ಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ರಗ್​​ಗಳು, ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉಲನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ರಗ್ಗು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಟ್ಟೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡರೆ ಒರಟು ಒರಟಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದರ ಕೂದಲುಗಳು ಚುಚ್ಚುತ್ತವೆ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಕಂಬಳಿ ನೇಯ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಯುವಕ (ETV Bharat)

ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖರಗೌಡ ಗಾಜೀಗೌಡ್ರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಂಬಳಿ ತಯಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಶತ 25 ರಿಂದ 40 ರವರೆಗೆ ರಿಯಾಯತಿ ದರ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಕಂಬಳಿ ದರ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಬಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಳಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಬಳಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಂಬಳಿ ನೇಯ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುವ ಯುವಕ (ETV Bharat)

ಕಂಬಳಿ ತಯಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ : 'ಈ ಹಿಂದಿನಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಈಗ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಬಿಡುವು ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾವನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೇಯ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಹಾವನೂರ ಕಂಬಳಿ ತಯಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

