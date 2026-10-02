ಅಂಧತ್ವ ಮೀರಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಪುತ್ರಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಯುವ ಸಂಸತ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಮೇಘನಾ
ದಾವಣಗೆರೆಯ ದೃಷ್ಟಿವಿಕಲಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಘನಾ ಯುವ ಸಂಸತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯವೇ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
Published : October 2, 2026 at 3:37 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಅಂಧತ್ವ ಸಾಧನೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರು ಸದ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಯುವ ಸಂಸತ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವಿದ್ದರೆ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಲಾರವು ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಘನಾ ಎಂ. ಅವರು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ದೃಷ್ಟಿವಿಕಲಚೇತನರಾದ ಮೇಘನಾ ಯುವ ಸಂಸತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯವೇ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಯುವ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಏಕೈಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಮೇಘನಾ ಎಂ. ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕನ ಪುತ್ರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬುಲಾವ್: ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಗಂಗಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಮೇಘನಾ ಎಂ. ಅಂಧತ್ವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅಂಧರಾಗಿರುವ ಮೇಘನಾ ಅವರು ಸದ್ಯ ಎಸ್ಬಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ ಪದವಿಯ ಐದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಧತ್ವಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೊರಗದೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಭಾಷಣ, ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರುವ ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ದೃಷ್ಟಿವಿಕಲಚೇತನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಓದಿನಲ್ಲೂ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಸಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರಿಯರು ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ಜಿಲ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ: ಮೇಘನಾ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಯುವ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ' ಕುರಿತು 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಅದ್ಭುತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಘನಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 'ಯುವಶಕ್ತಿ ಡ್ರಿವನ್ ಬಜೆಟ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್' ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ ಮೇಘನಾ ಕೇವಲ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮನಮುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆ ಬಳಿಕ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೈ ಭಾರತ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಅ.2ರಂದು ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯ 'ಸಂವಿಧಾನ ಸದನ'ದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಾಗೂ ಲಾಲ್ ಬಹುದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ 'ಯುವ ಸಂಸತ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಘನಾ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಐ ಟೂಲ್ ಬಳಸಿ ಯುವ ಸಂಸತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಷಣ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ಮೇಘನಾ: ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಎಐ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ಮೇಘನಾ, ಯುವ ಸಂಸತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಮೇಘನಾ, ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಎಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ ನಿಪುಣರು.
ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲೂ ಇವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಧತ್ವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಿ.ಎ ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಮೇಘನಾ ಅವರು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಪಿಯುನಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಯುವ ಸಂಸತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್: ಮೇಘನಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "2025ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಯುವ ಸಂಸತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದೆ. ಅ.2ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ 12 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಹೇಳಿದ್ದರು. 12 ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಾತನಾಡಿ ಎಂದರೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ, ಲಾಲ್ ಬಹಾದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತನಾಡುವೆ. ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ತಂದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೈಲಿಪಿ ಮೂಲಕ ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂದೆ: ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿತನಕ ಓದುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿತನಕ ಓದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೂ ಓದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರೇ ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ, ಅವರೇ ನಮಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಂತೆ. ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಸೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಮೊನ್ನೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಕು ಎನ್ನುವ ತನಕ ಓದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕೆಲಸ ರಜೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಅವರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಳ ಓದು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ, ಪಿಯುಸಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಟಾಪ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೀಗ ಬಿ.ಎ ಪದವಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತಾಯಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅವಳು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಇವಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಧತ್ವ ಮೆಟ್ಟಿ ಮೇಘನಾ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 96%, ಪಿಯುನಲ್ಲಿ 96%ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಅವಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಸಂಸತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಕಾರಣ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕೆ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವಳು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೂ ಕೂಡ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಕಲಚೇತನರು. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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