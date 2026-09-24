ಮಹಿಳಾ ಭದ್ರತೆ ಕೇವಲ ಕಾನೂನಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ: 'ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರ' ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ವಿವರ ನೀಡಿದ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್
3ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ - ಸಂವೇದನೆಗಳ ಆಳವಾಗಿಸುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
Published : September 24, 2026 at 4:04 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಸಾಲದು, ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾತ್ರವೇ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವಾಸನೀಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಔರಾದ್ಕರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ (Senior Police Officers' Research and Training Institute) ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ 3ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
"ಇಂದಿಗೂ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಇಂದಿನ ವಾಸ್ತವ. ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹರಿಕಾರನಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪೋಷಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಅವರು, "ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹಂತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಂತದವರೆಗಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಕರ್ತವ್ಯದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲನಾ (ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್) ಕೇಂದ್ರಗಳು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪುರುಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿ - ವೋರ್ನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡದಿರುವುದು ತಾರತಮ್ಯದ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ತೆಲಂಗಾಣದ ‘ಭರವಸಾ’ ಮಾದರಿಯ ಸಮಗ್ರ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ‘ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್’ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಔರಾದ್ಕರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಹಿಳಾ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ 54 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 3 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಂಚಾರಿ ಶೌಚಾಲಯ (ಮೊಬೈಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್) ವ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ನಿರ್ಭಯಾ ಯೋಜನೆ'ಯಡಿ ಪಡೆದ 667 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದ 8 ಮಹಾನಗರಗಳ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು 'ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರ' ಎಂಬ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 112 ತುರ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕರೆ ಬಂದ ಸರಾಸರಿ 6 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.8ರಿಂದ 9ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ.ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸವಿತಾ ಎಸ್. ಅವರು ಸಭೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರು.
ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ "ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದದ್ದು. ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ನಾಗರಿಕರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಎಲ್ಲ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು 'ಪರಿಹಾರ' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮರುಚಿಂತನೆ: ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ - ಸಂವೇದನೆಗಳ ಆಳವಾಗಿಸುವಿಕೆ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಧೇಯ್ಯ ವಾಕ್ಯದಡಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಮುದಾಯ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನೂತನ ನೀತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 'ದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆನ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ & ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ' (The Bengaluru Declaration on Women's Safety & Security) ಘೋಷಣಾಪತ್ರವನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೊದಲ ದಿನ ನಿವೃತ್ತ ಡಿಜಿಪಿ ಜೀಜಾ ಹರಿಸಿಂಗ್, ಡಿಜಿಪಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮೊಹಂತಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
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