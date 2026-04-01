16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೈಸೂರು ಮಹಿಳಾ ಬುಕ್ ಕ್ಲಬ್
ವರದಿ- ಮಹೇಶ್ ಎಂ.: ಹೊಸ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಬುಕ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : April 1, 2026 at 9:47 AM IST
ಮೈಸೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೈಸೂರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿಗಳ ನಗರವೂ ಹೌದು. ಇಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಬುಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲೂ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪಸರಿಸಿ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮಹಿಳಾ ಬುಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ದಿಗ್ಗಜ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಿಳಾ ಬುಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಹ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 2010ರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಶುಭ ಸಂಜಯ್ ಅರಸ್ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಬುಕ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಆಚರಣೆ: ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನ. ಆದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಿಳಾ ಬುಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಡೀ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಮಹಿಳೆಯರಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಹಿಳಾ ಬುಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬುಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶುಭಾ ಸಂಜಯ್ ಅರಸ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪ್ರೇಮ ಡಿಸಿಲ್ವ ಹೀಗಂತಾರೆ: ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮಹಿಳಾ ಬುಕ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಇದರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ಕಥೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರೇಮಾ ಡಿಸಿಲ್ವ.
ನಾಗರತ್ನ ಮನದ ಮಾತು: ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಓದುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಬಂದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಬುಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗರತ್ನ ಪಾಳ್ಯಂ ಹೇಳಿದರು.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನಮ್ಮದೇ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಕ್ಲಬ್ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಪುಸ್ತಕ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಕ್ಲಬ್. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಓದುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡೋಣ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ನನ್ನ ಓದಿನ ಕಲಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಟಿವಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ಬುಕ್ಸ್ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
