ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಛಾತಿ; ಪುರುಷರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧಕಿ; ಛಲ, ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು 'ಪ್ರಾಪ್ತಿ'!
ಮಂಗಳೂರಿನ ಯುವತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ ಎಂಬವರು ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವ ಮೂಲಕ ಪುರುಷರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 5, 2026 at 7:53 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರತೀರದಿಂದ ದೂರ, ಗಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆ, ಅಲೆಗಳ ಆರ್ಭಟ, ಮಳೆ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಯುವತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುರಿದು, ಪುರುಷರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವರು ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ತಂದೆಯೇ ಮೀನುಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಮುದ್ರ ಜೀವನದ ಪರಿಚಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಡಗುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 16ರಿಂದ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಂದೆಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. ಈ ಅನುಭವವೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವಲ್ಲ, ಬಲವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿತು. ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ.
2010ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾದ ನಂತರವೂ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಜೀವನವನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಆತಂಕಗೊಂಡು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ, ನಂತರ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟತನವನ್ನು ಅರಿತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿತು.
ಕಾಲೇಜು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳು, ಹಡಗು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬಲೆ ಎಸೆದು ಎಳೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳು.. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಅವರು, ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಲೆ ಎಸೆಯುವುದು, ಎಳೆಯುವುದು, ಮೀನುಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ, ಹಡಗು ಮೇಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳುಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲೆಗಳು ಉಗ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹವಾಮಾನ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸವಾಲುಗಳು ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿವೆ.
ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವೂ ಅಗತ್ಯ. ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸ, ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದ ಏಕಾಂತ, ಅಪಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಅವರ ಬಲವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ತಾಯಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಫಿಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೂ ಆ ಫೀಲ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಪುರುಷರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್, ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾದರೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಪುರುಷ ಮೀನುಗಾರರ ನಡುವೆ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ ಸೈ ಎಂದು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಈ ಯುವತಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳು: ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನೂ ಅಪರೂಪ. ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ವಾಶ್ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳು ಅಥವಾ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಸೌಕರ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ ಈಗ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಪೆಸರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮೀನಿನ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ: ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಆಸೆಯೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಂಡನ್ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
