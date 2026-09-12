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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌಧರಿ

ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಂದು ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

NAGALAKSHMI CHAUDHARY
ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌಧರಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2026 at 9:02 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಮಹಿಳಾ ವಾರ್ಡ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಮಹಿಳಾ ಒಳರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ವಾರ್ಡ್​ನ ಕಿಟಿಕಿಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ರೋಗಿಗಳು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಲುವ ಕುರಿತು ಗಮನಹರಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌಧರಿ ಭೇಟಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ. ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. (ETV Bharat)

ಶೌಚಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದವು. ನಂತರ ಮಹಿಳಾ‌ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಮಹಿಳಾ‌ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಗೆ ಪೇಟ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುವ, ತನಿಖೆ‌ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಠಾಣೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದವರನ್ನು ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ಪೊಲೀಸರ‌ ಮುಂದೆಯೇ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಹಿಳಾ‌ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ತಾಳ ಹಾಕಿ ಸಂತಸಪಟ್ಟರು.

ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೇಟಿ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಹಿಳಾ ವಾರ್ಡ್​ಗೆ ಹೋಗಿ, ಮಹಿಳಾ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದೆ.‌ ಕೆಲವರು ವೈದ್ಯರು ಚೆನ್ನಾಗಿ‌ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಶೌಚಾಲಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವ ಔಷಧಿಯು ಸಹ ಹೊರಗೆ ಬರೆದುಕೊಡಬಾರದು. ಔಷಧಿಯನ್ನು‌ ಹೊರಗೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ‌ ಬಳಿ ಸರಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಶೌಚಾಲಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ವಾರ್ಡ್​ನ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ‌ ನೀಡಿದರು.

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WOMENS COMMISSION CHAIRPERSON
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ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌಧರಿ
SHIVAMOGGA
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