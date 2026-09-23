ಹಳೆಯ ಸೀರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ; ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20 ಸಾವಿರ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು: ‘ಹಸಿರು ದಳ’ದ ‘ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ’ ಕ್ರಾಂತಿ!
'ಹಸಿರು ದಳ'ದ 'ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ' ಕ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವರದಿ - ವಿನೋದ್ ಪುದು
Published : September 23, 2026 at 1:56 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಇಂದಿನ ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಧರಿಸಿ ಎಸೆಯುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿ ಸೇರುವ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೌಲ್ಯ ನೀಡಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿನ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವ ವಿನೂತನ ಕ್ರಾಂತಿಯೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
'ಹಸಿರು ದಳ' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ 'ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ' ತಂಡವು, ಹಳೆಯ ಸೀರೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಯ ಚಿಂದಿಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಪೌಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಸದ ರಾಶಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಮರುಜೀವ! ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಮಾರು 10 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನ್ನು 'ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್' ಮಾದರಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು 'ಹಸಿರು ದಳ' ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆ-ಮನೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹಸಿ ಕಸದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಸದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಮರುಬಳಕೆ ಘಟಕಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇವು ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ಹಸಿರು ದಳದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ಅವರು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು 'ಅಪ್ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್' ಮಾಡಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದರು.
ಫರಂಗಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ; ಆರಂಭವಾಯಿತು 'ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ': ಹೊಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಫರಂಗಿಪೇಟೆಯ ಸೇವಾಂಜಲಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಳಸದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ರೂಪಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಲಿಸಲಾಯಿತು.
ತರಬೇತಿಯ ಬಳಿಕ ಈ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿ 'ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ' ಜನ್ಮತಾಳಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಅವರು ಈ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ದೀಪಿಕಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ 20 ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದರು. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೌಚ್, ಬ್ಯಾಗ್ ಕಲಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಮನಿ ಪರ್ಸ್, ವಾಲೆಟ್, ಸ್ಕ್ರಂಚಿಸ್ (ಹೇರ್ಬ್ಯಾಂಡ್) ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 15 ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಹಸಿರು ದಳದ ನಾಗರಾಜ್ ಪಕ್ಕಲಡ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 22 ಮಹಿಳೆಯರು 'ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ' ಸಂಘದಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದು, ಉಳಿತಾಯ ಸಂಘ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸುಮಾರು 5 ಟನ್ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಜನರು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಬಾರಿಯಾದರೂ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ಯಾಗ್ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು; ದೆಹಲಿಗೂ ತಲುಪಿದ ಕೀರ್ತಿ!: ಮಹಿಳೆಯರು ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಸಿರು ದಳ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿತು. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದರೂ ಶಾಲು, ಬೊಕ್ಕೆಯ ಬದಲು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನೇ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಪರಿಪಾಠ ಬೆಳೆಸಲಾಯಿತು.
ಎನ್ಎಂಪಿಎ (NMPA), ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಯೆನೆಪೋಯ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೂರಾರು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡಿವೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಜವಳಿ ಸಚಿವಾಲಯದ 'ಭಾರತ್ ಟೆಕ್ಸ್' ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ತಂಡದ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮೆಚ್ಚಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಮಂಗಳೂರು, ಉಳ್ಳಾಲ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮುಂದುವರಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರ 'ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಯಾನ'ಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೇ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆಗೆಲಸ, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೂಜಿ-ದಾರದ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಸದ ರಾಶಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕಿದ್ದ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಿಡುಗನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ನಡೆ ಕೇವಲ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೇ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ಪರಿಸರ ಕ್ರಾಂತಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಪನೆ ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಇಂತಹ ನೈಜ ಪರಿಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ 'ಸ್ವಚ್ಛ ಕರಾವಳಿ, ಹಸಿರು ಕರಾವಳಿ'ಯ ಕನಸು ನನಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ.
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