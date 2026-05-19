ಕೊಪ್ಪಳ: ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಣದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಹಿಳೆಯರು

ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಇಂದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Women Who Started Roti Kendra With Gruhalakshmi Money
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 19, 2026 at 2:10 PM IST

ಕೊಪ್ಪಳ: ಕುಷ್ಟಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ತೆಗ್ಗಿನ ಓಣಿಯ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಂತದ್ದೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೊಟ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ: ಮಕ್ತೂಂಬಿ ಕೊಪ್ಪದ, ಸಾಜನಬಿ ದಾದಿಬಾಯಿ, ಹುಸೇನಬಿ ಕಮ್ಮಾರ ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಲಭಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೊಟ್ಟಿ ಮಿಷನ್ ಖರೀದಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಲಾ ಸುಮಾರು 58 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡಿಸಿ ''ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೊಟ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ'' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದೀಗ ಅದನ್ನೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ತಲಾ 58 ಸಾವಿರದಂತೆ ಮೂವರು ಜನ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಯ ಜತೆಗೆ ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಸಲ್ಪ - ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಂತ ಹಣ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕಾ ಯಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆ ಹಣ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿರುವುದು ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ದುಡುಮೆಯಿಂದ ಸಂತಸ: ಯಂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್, ಡಾಬಾ, ಖಾನಾವಳಿ, ಸಭೆ ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಇತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಅದನ್ನೇ ಜಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೊಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಯಂತ್ರ, ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾವು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಉದ್ಯಮನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕೂಲಿ-ನಾಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಡರ್​ ಬಂದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಸಿಂಧನೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತವೆ. ಬಸ್​ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನಾವು ಆರ್ಡರ್​ ಬಂದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿದ್ಯುತ್​ ಕೂಡ ಉಚಿತ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯ ಹಣವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಜನಬಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಣದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾದ ರೊಟ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ

ಒಂದು ರೊಟ್ಟೆಗೆ ಅಂದಾಜು 5 ರೂ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು 20-30 ಸಾವಿರ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ, ಸಭೆ - ಸಮಾರಂಭ ಇದ್ದಾಗ ಉಳಿತಾಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ 8-10 ಜನರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಈ ಸಾಧನೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು! ​ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿಯ ತೆಗ್ಗಿನ ಓಣಿಯ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಕಾರದ 'ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ' ಯೋಜನೆಯ ಹಣವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು 'ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೊಟ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ' ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇವಲ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಧಕ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇವರ ಈ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇವರ ಸಾಧನೆ ನಾಡಿನ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

