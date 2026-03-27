ಋತುಚಕ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ ರಜೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದಲೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನಸಹಿತ ರಜೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 27, 2026 at 8:03 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳಡಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನಸಹಿತ ರಜೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕದ ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯು 2025ರ ನ.20ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು, ಮತ್ತಿತರರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನಷ್ಟೇ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ.
ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?: ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನಸಹಿತ ರಜೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ನೈಜವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚ್ಛೇದ 14ರ ಅಡಿಯ ಸಮಾನತೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ದುರ್ಬಲರೆಂಬ ಭಾವನೆಯು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಜೈವಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರು, ಕಡಿಮೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರಲಿದೆ. ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಊಹೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ವೇತನಸಹಿತ ರಜೆ ನೀಡುವುದು ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಬಡ್ತಿಗೆ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಒಂದು ದಿನ ಕಡ್ಡಾಯ ರಜೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲ್ಲದ ನೌಕರರು ಎಂದು ತೋರಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಸಹಜ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಳಂಕಿತಗೊಳಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಹಿಳೆಯರು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಗೂ ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಊಹೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಋತುಚಕ್ರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ರಜೆ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಹಜ ನ್ಯಾಯದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವವರು: ಕೆಂಗೇರಿಯ ಆರ್.ವರ್ಷಾ, ಹೆಣ್ಣೂರು ಕ್ರಾಸ್ನ ಎ.ಹೇಮಲತಾ, ಮತ್ತಿಕೆರೆಯ ಇಂಚರಾ ಗಣಪತಿ ಪಿ., ಅಶೋಕ ಮಿತ್ರಾ, ಕ್ಸೇವಿರ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಪ್ರಿಯಾ, ಪೀಣ್ಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ದೇವಿಕಾ ಆಂಜನಪ್ಪ, ದೇವಿನಗರದ ಹೇಮಲತಾ ಎ., ಕದಂಬ ಬಡಾವಣೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ಹೆಚ್.ಸಿ., ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಪಶ್ಚಿಮದ ನಿವಾಸಿ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರದ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರದ ರಮ್ಯಾ ಸುರೇಶ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರದ ಶೃತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಗುಬ್ಬಲಾಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್, ಮತ್ತೆಕೆರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನ ಸುನೀತಾ ಬಿ.ಜಿ. ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ಮಯಿ ಕೆ.
