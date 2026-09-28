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ರಥ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಕ್ತಿಯ ಕಾಣಿಕೆ!

ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣವನ್ನೇ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ- ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

WOMEN DONATES GRUHA LAKSHMI MONEY
ರಥ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2026 at 4:19 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ಖರ್ಚು, ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯ, ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಹಣವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣವನ್ನೇ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದ್ಗುರು ಸದಾನಂದ ಆಶ್ರಮ (ರಾಯಪ್ಪಜ್ಜನ ಮಠ)ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಥ ಇದೀಗ ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ರಥದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ತಮ್ಮ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಣದ ಮೂಲಕ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Women donates Gruha Lakshmi money
ರಥದ ಚಕ್ರಗಳು (ETV Bharat)

ಈಗಾಗಲೇ 100 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಣವನ್ನು ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ 400 ಮಹಿಳೆಯರು ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಥ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮಹಿಳೆಯರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮವು ಸುಮಾರು 8 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ 1,551 ಮಹಿಳೆಯರು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 500 ಮಹಿಳೆಯರು ಗ್ರಾಮದ ಸದ್ಗುರು ಸದಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ರಥದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

Women donates Gruha Lakshmi money
ಸದ್ಗುರು ಸದಾನಂದ (ETV Bharat)

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ, ಅಂದಿನ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮವು ಬರುತ್ತದೆ.

ಆಶ್ರಮದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಗಂಗಾರಾಮ ಪಡಗಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ 100 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ರಥ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 400 ಮಹಿಳೆಯರು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಥ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 15-20 ಲಕ್ಷ ರೂ‌ಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದಲೇ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ದುಡ್ಡು, ಸಾಗವಾನಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಠಕ್ಕೆ ಜನರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ತಿಂಗಳ 2 ಸಾವಿರ ರೂ‌. ಹಣವನ್ನು ರಥ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಈಗ 100 ಮಹಿಳೆಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ 400 ಮಂದಿ ಹಣ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ರಮದಿಂದ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಊರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ತೇರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ 1 ತಿಂಗಳ ಕಂತಿನ 2 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹಣ ತೇರನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಣ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಖರ್ಚು, ಮನೆಗೆ ದಿನಸಿ ತರುವುದು ಸೇರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಜಯಶ್ರೀ ಮಾಸನ್ನವರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಗುರು ರಾಯಪ್ಪ ಅಜ್ಜ ಪವಾಡ ಪುರುಷ: ಆಶ್ರಮದ ಸದ್ಗುರು ಶಿವಯೋಗಿ ಸದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ರಾಯಪ್ಪ ಅಜ್ಜನವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೂ ನಮ್ಮ ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾದ್ರೊಳ್ಳಿ ಅದೃಶ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಲದ ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿ, ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಪವಾಡ ಪುರುಷರಾಗಿ ಹೆಸರು ವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದರು‌. 2005ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಅಗಲಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಿತ್ಯ ಅಜ್ಜನವರ ಗದ್ದುಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆಗೆ ಶಿವಾನುಭವಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನ ಅದ್ಧೂರಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಶ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಭಕ್ತ ಶಾವಂತ ಜಕಾತಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

GRUHA LAKSHMI
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ
BELAGAVI
ರಥ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ
WOMEN DONATES GRUHA LAKSHMI MONEY

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