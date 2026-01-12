ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬೀದಿ ಬದಿ ಮಹಿಳಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಮಹಿಳಾ ಬಜಾರ್
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಬಜಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : January 12, 2026 at 7:11 PM IST
ವರದಿ : ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಈ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ತಯಾರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆ, ಹಪ್ಪಳ, ಸಂಡಿಗೆ, ಕಲಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಜಾಗ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಬಜಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ಕೆ. ಆರ್. ಪುರಂ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕನ್ಸರ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಜಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 17 ಸಣ್ಣ 7*6 ಅಡಿಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿವೆ. ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಅನುಕೂಲ: ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ, ತಿನಿಸು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಮಾಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೆ. ಆರ್. ಪುರಂ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಬಜಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವು ಸ್ವತಃ ಉತ್ಪಾದಿಸಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಲು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ಮಹಿಳಾ ಬಜಾರ್ನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇ-ಹರಾಜು ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಸಕ್ತರಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಕೆ. ಆರ್. ಪುರಂ ವಾರ್ಡ್ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸುನೀತ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕೆ. ಆರ್. ಪುರಂನಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಜಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ಬಜಾರ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. 34 ಲಕ್ಷದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. 20 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
