ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲೋನ್ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ಖಾತೆ ಪಡೆದು ದುರುಪಯೋಗ: ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪ
ಮಹಿಳೆಯ ಖಾತೆ ಪಡೆದ ವಂಚಕ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
Published : June 28, 2026 at 10:00 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಅಮಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜಾಲವೊಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ನಾನಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಖದೀಮರ ತಂಡವೊಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಮಾಯಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಖದೀಮನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜೀವ ನಗರದ ಸೈಯಿದಾ ತರನ್ನಮ್ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆ. ಇವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಕ ಆಕೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಖಾತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎನ್. ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತನಾದ ಶೋಯೆಬ್ ಎಂಬಾತ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲೋನ್ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ 7,500 ರೂ. ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಸಾಲ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಯಿದಾ ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಲೋನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಬೂಬು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಕೊನೆಗೆ ಸೈಯಿದಾ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸೆನ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದಾಗಲೇ ಸೈಯಿದಾ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಬಳಿಕ ಶೋಯೆಬ್ ಎಂಬಾತ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ ಶೋಯೆಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೈಯಿದಾ ಅವರು ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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