ಮಹಿಳೆಯ ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್; ವೈದ್ಯರ ಮರಣೋತ್ತರ ವರದಿಯಂತೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯ ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
Published : June 27, 2026 at 8:44 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣ ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಗಣಿಯ ಪಟಾಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಯ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ರಮೇಶ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಜೂ. 17ರಂದು ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಮೂಲತಃ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಳಕಲ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಕ್ಷತಾ ಇಂದರಗಿ (30) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮಹಿಳೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಾದರೂ ತೆರೆಯದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆಗಲೇ ಅದೊಂದು ಅಸಹಜ ಸಾವು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಅಕ್ಷತಾ ಎಂಬುವವರ ಗಂಡ ನಾನ್ನ ಸಾಬ್ ಎಂಬುವರು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಅನಂತರ ಜಿಗಣಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ರಮೇಶ್ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯ ಕಳೆಬರವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಕೂಡಲೇ ಜಿಗಣಿ ಪೊಲೀಸರು ಗಂಡ ನಾನ್ನ ಸಾಬ್ ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದಾಗ ನಾನ್ನ ಸಾಬ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಕ್ಷತಾಳಿಗೂ 12 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಂದರಗಿ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಷತಾ ಇಳಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ನೇಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನ್ನಸಾಬ್ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಿಗಣಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಬಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಜರಂಗದಳದವರು ಜಿಗಣಿ ಠಾಣೆ ಮುಂದೆ ಇದೊಂದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್, ಹಿಂದೂ ಗೃಹಿಣಿಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
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